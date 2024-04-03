女健身練腿後「性慾達巔峰」！原因被認證：難怪健身房是出軌聖地

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健身族同好經驗分享！男生、女生認證想要「榨乾另一半」
貼文曝光後，不少有在健身的族群都紛紛出面回應「很正常的生理現象喔，我男友也會這樣」、「我也是這樣，每次練完腿男友都快被我榨乾了」、「我還以為只有男生會這樣，原來女生也會這樣」、「我自從去健身之後，雄風比以前還要猛」、「因為練腿會分泌睪固酮，就會讓性慾增加，不管男生女生都是一樣的喔」、「因為練腿會分泌睪固酮，讓性慾增加，難怪健身房被說是出軌聖地」。
不過也有人爆笑表示「羨慕妳還有精力可以恩愛，我練完直接躺在家一整個下午」、「笑死！是不是訓練量還不夠頂，我練完都是攤在床上的」、「那為什麼我練完只想要好好睡一覺XD」、「我練完腿會很厭世，怎麼會這樣」、「我是練完腿感覺像是靈魂被抽離，有時候練兇一點回到家連劇都不大想看」。
練腿性慾會提高原因曝光！男生練腿保護生殖器官「4大功用超神」
根據泌尿科女醫師張美玉就曾經說過，腿部訓練可以刺激肌肉活化，只要肌肉的使用率高、強壯，就會連帶刺激睪固酮分泌，然而睪固酮的分泌，會讓性慾增加。
泌尿科醫師黃冠鈞也在臉書曾經提到，有些病患看診時都會問有沒有推薦的運動，以保護泌尿生殖器官，除了有氧運動外，他最建議的就是「腿部運動」，練腿的四大好處，就是可以刺激骨盆底肌肉，因為射精時骨盆底肌肉會不斷的收縮，可以讓你的精蟲們贏在起跑點。
黃冠鈞還提到，練腿對「勃起功能」有些微幫助，練腿時會刺激坐骨海綿體肌，這條肌肉收縮可以增加陰莖根部的壓力，讓男性雄風更加硬挺；另外還有腿部肌肉訓練可以增加腿部耐力，讓你不是「軟腳蝦」；最後就是練腿加強了骨盆底肌肉，也間接地增加尿道括約肌的能力，讓有時候會漏尿的症狀可以得到些微的改善。