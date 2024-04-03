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女健身練腿後「性慾達巔峰」！原因被認證：難怪健身房是出軌聖地

▲台灣健身風氣相當盛行，許多人為了健康或是體態，每個禮拜都有固定的健身菜單按表操課。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣健身風氣相當盛行，許多人為了健康或是體態，每個禮拜都有固定的健身菜單按表操課。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣健身風氣相當盛行，許多人為了健康或是體態，每個禮拜都有固定的健身菜單按表操課，然而就有女網友分享，每次自己去健身房練完腿之後，身體都會出現微妙的反應，且「性慾會直接達到頂峰」，讓她好奇發問有沒有人跟他是一樣的狀況。貼文引爆廣大共鳴，且不只有女生如此，男生也有大批人贊同，其真實原因曝光後，也讓許多健身族感嘆：「難怪健身房被說是出軌聖地」。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「我每次在做深蹲、硬拉類似下半身肌群的動作時，身體就會開始有點反應，每次都很困擾，在健身房可能還好，因為周圍都還有人，但如果在家練的時候，那真的是完全擋不住，拉完筋洗完澡，性慾直接達到巔峰，想知道有沒有人也這樣啊？真的覺得我超怪」。

▲一名女網友分享自己去健身房練腿時，洗完澡都會感到性慾達到巔峰，引起廣大健身族討論。（圖／Unsplash）
▲一名女網友分享自己去健身房練腿時，洗完澡都會感到性慾達到巔峰，引起廣大健身族討論。（圖／Unsplash）
健身族同好經驗分享！男生、女生認證想要「榨乾另一半」

貼文曝光後，不少有在健身的族群都紛紛出面回應「很正常的生理現象喔，我男友也會這樣」、「我也是這樣，每次練完腿男友都快被我榨乾了」、「我還以為只有男生會這樣，原來女生也會這樣」、「我自從去健身之後，雄風比以前還要猛」、「因為練腿會分泌睪固酮，就會讓性慾增加，不管男生女生都是一樣的喔」、「因為練腿會分泌睪固酮，讓性慾增加，難怪健身房被說是出軌聖地」。

不過也有人爆笑表示「羨慕妳還有精力可以恩愛，我練完直接躺在家一整個下午」、「笑死！是不是訓練量還不夠頂，我練完都是攤在床上的」、「那為什麼我練完只想要好好睡一覺XD」、「我練完腿會很厭世，怎麼會這樣」、「我是練完腿感覺像是靈魂被抽離，有時候練兇一點回到家連劇都不大想看」。

▲為喜迎龍年加碼好康，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，年初二至元宵節使用運動中心游泳池及健身房，享入場免費。（圖／台北市政府體育局提供）
▲不少人都會到健身房按表操課運動，那你知道為何練完腿之後，會導致「性慾達到巔峰」的原因嗎？（圖／台北市政府體育局提供）
練腿性慾會提高原因曝光！男生練腿保護生殖器官「4大功用超神」

根據泌尿科女醫師張美玉就曾經說過，腿部訓練可以刺激肌肉活化，只要肌肉的使用率高、強壯，就會連帶刺激睪固酮分泌，然而睪固酮的分泌，會讓性慾增加。

泌尿科醫師黃冠鈞也在臉書曾經提到，有些病患看診時都會問有沒有推薦的運動，以保護泌尿生殖器官，除了有氧運動外，他最建議的就是「腿部運動」，練腿的四大好處，就是可以刺激骨盆底肌肉，因為射精時骨盆底肌肉會不斷的收縮，可以讓你的精蟲們贏在起跑點。

黃冠鈞還提到，練腿對「勃起功能」有些微幫助，練腿時會刺激坐骨海綿體肌，這條肌肉收縮可以增加陰莖根部的壓力，讓男性雄風更加硬挺；另外還有腿部肌肉訓練可以增加腿部耐力，讓你不是「軟腳蝦」；最後就是練腿加強了骨盆底肌肉，也間接地增加尿道括約肌的能力，讓有時候會漏尿的症狀可以得到些微的改善。

▲陳俊彥超熱血，為了能在滑板上站的更穩、划的更久，還特地上健身房練肌力。（圖／記者葉志明攝）
▲泌尿科醫師推薦練腿來保養男性生殖器官，不僅能夠更加硬挺，也能「讓精子贏在起跑點」。（示意圖／記者葉志明攝）

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