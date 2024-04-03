台智光案燒！郝龍斌打破沉默：柯文哲簽訂費率逾母約3倍還藏公文

我是廣告 請繼續往下閱讀
「奉勸柯文哲不要惹我！」根據《聯合報》報導，郝龍斌說，這段時間他沒出來講話，就是要看柯文哲能扯到什麼程度，他自認清白可受考驗，如今也該是出面說清楚的時候，讓大家知道事實真相。
根據《聯合報》報導，郝龍斌說，郝市府與台智光的合約是建置案並非租約案，外界質疑當時簽讓利廠商25年的合約，主因委外建設營運（ＢＯＴ）案年限沒有低於25年的，台北市光纖到府計畫歷經6次流標，第七次才由台智光得標，市府沒出付任何費用，也沒談過費率，光纖只建置到4個行政區，他就卸任了。
「當初訂合約給台智光下了2個緊箍咒」，根據《聯合報》報導，郝龍斌說，合約明訂未來市府機關要用的網路，台智光有優先議約權，但明訂費率上限，無論如何都不能高於母約，最多只能是中華電信的95％，市民則有9折優惠。另外，市府可隨時終止契約。
根據《聯合報》報導，郝龍斌說，2016年在柯文哲主導下的廉政委員會已裁示不立案調查，透過這樣的檢驗已足證他的清白，「柯文哲心裡應該有譜，我的操守絕對沒問題。感謝他用放大鏡多年檢視我。」
根據《聯合報》報導，郝龍斌指出，台智光案的真正問題在費率，柯文哲簽了比母約高3倍的費率合約，如果覺得有問題，終止權在市府，隨時可以終止，甚至也可以法辦，但柯文哲沒這樣做，「凡走過必留下痕跡」，租約拿出來一看就知道，柯文哲把公文藏起來，也不能掩蓋費率過高的事實。