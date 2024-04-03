黃國昌常對人咆哮？民進黨性平部酸「春天後母面」：情緒控管不佳
民眾黨立委黃國昌問政風格直接、嗆辣，不僅中央部會官員經常被他破口大罵，就連朝野立委也有多人透露曾遭咆哮，儘管黃國昌昨（2）日在臉書發文自清，仍令人留下「暴走」印象。民進黨性平部昨晚在臉書發文狠酸，「春天後母面」除了形容天氣，「或許有其他情緒控管不佳、且立場變化多端的政治人物更適合用來形容春天這難以預測的天氣。」
記者陳宜加／台北報導
民進黨性平部表示，「初春時節天氣陰晴不定，你是否曾在氣象預報、新聞或閒聊中以「春天後母面，欲變一時間」來形容這樣的天氣？沒錯！諺語中提到的後母就是你想的那個『後母』，也就是重組家庭中的母親，這句話以這些母親表面上慈愛對待繼子、繼女，實際上卻虐待、給予差別待遇，來形容春天天氣變化多端，捉摸不定。」
性平部指出，童話經典故事中，很多同樣處境的母親也被以這樣的角色形象出場，讓真實世界的女性，在選擇進入再婚家庭後莫名背負旁人很多不實際的假設。這些母親和所有母親一樣，疼愛、養育孩子，卻會被拿來和伴侶的前妻比較，甚至成為所有壞事怪罪的對象。這樣的成見加諸在後母身上，即使她們用心經營家庭、將孩子看得比自我更重要，處理家人情緒之外，還會被社會大眾放大檢視、閒言閒語，讓重組家庭的母親成為比原生家庭的母親更難扮演的角色。複雜處境中努力平衡生活的女人，不該背負捉摸不定、差別待遇等負面形象，對於惱人變化多端的天氣，應該尋找更適合的形容詞。
性平部表示，諺語是古人依當時生命經驗的累積所形成，在性別平權的新時代，對後母帶有偏見的諺語應成為歷史的記憶。在國會混亂的今日，或許有其他情緒控管不佳、且立場變化多端的政治人物更適合用來形容春天這難以預測的天氣。