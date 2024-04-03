小林紅麴案延燒！日男才吃20天住院12天　專家：往後大眾恐不敢買

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另外，針對小林製藥的諮詢件數，截至4月1日已攀升至2萬5400件。厚生勞動省於3月29日設立的客服中心也收到了2200筆諮詢電話。
不少民眾擔憂自己服用的保健品是否也會出現問題，出現身體異常狀況的案例也陸續傳出。其中一名居住在島根縣的50歲民眾就透露，自己才吃「紅麴降膽固顆粒（紅麹コレステヘルプ）」20天，手腳就出現了腫脹症狀，住院12天才得以康復出院。
製造保健品原料「紅麴」的大阪工廠因老舊化於去年12月關閉，小林製藥後續將產線移往位於和歌山縣紀之川市的關聯公司工廠。厚生勞動省已經在30日及31日分別前往兩間工廠進行現場調查。
據小林製藥表示，過去已經向52家貿易公司與食品公司供應紅麴原料。而這些業者又再向173家供應紅麴原料。
日本諮詢公司「帝國數據庫」（帝国データバンク）針對與這225間公司有業務往來的企業進行調查，發現光是食品飲料製造商就多達1778家。研究還發現，生產飲料食品外的紅麴相關產品的企業高達3萬3000間。
目前尚不清楚這些食品和飲料製造商實際上是否使用了小林製藥的紅麴原料，但紅麴不僅是發酵食品的原料，還能被用於著色劑。
日本綜合研究所關西經濟研究中心所長藤山光雄指出，小林製藥紅麴風暴可能會導致大眾不再願意購買機能性食品，而受影響的也包括其他公司的產品。針對台灣也傳出受害者後的海外購買意願，藤山光雄表示，「在藥局等商店都能看見爆買保健食品等商品的外國遊客，未來相關的擔憂可能會蔓延。」