美股7雄變「4雄」！蘋果股價掉漆　輝達取代特斯拉成「散戶最愛」

小林紅麴案延燒！日男才吃20天住院12天　專家：往後大眾恐不敢買

▲日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後，接連出現腎臟疾病問題，截至4月1日已傳出166人住院。（圖：X平台@KOBAYASHI_PR）
▲日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後，接連出現腎臟疾病問題，截至4月1日已傳出166人住院。（圖：X平台@KOBAYASHI_PR）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本驚傳多人食用小林製藥旗下的紅麴保健食品後出現腎臟疾病問題，目前已知，截至4月1日住院人數增加到166人，就醫案例達877人。有民眾透露，自己才連續吃20天，身體就出現異常，導致必須住院12天才得以康復。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《共同社》、《TBS NEWS》等日媒報導，日本厚生勞動省2日表示，截至4月1日，服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病等問題的住院民眾，住院人數增加9人來到166人；就醫案例則達到877人。自29日之後，就未傳出新的死亡案例，死亡人數維持5人。

另外，針對小林製藥的諮詢件數，截至4月1日已攀升至2萬5400件。厚生勞動省於3月29日設立的客服中心也收到了2200筆諮詢電話。

不少民眾擔憂自己服用的保健品是否也會出現問題，出現身體異常狀況的案例也陸續傳出。其中一名居住在島根縣的50歲民眾就透露，自己才吃「紅麴降膽固顆粒（紅麹コレステヘルプ）」20天，手腳就出現了腫脹症狀，住院12天才得以康復出院。

製造保健品原料「紅麴」的大阪工廠因老舊化於去年12月關閉，小林製藥後續將產線移往位於和歌山縣紀之川市的關聯公司工廠。厚生勞動省已經在30日及31日分別前往兩間工廠進行現場調查。

據小林製藥表示，過去已經向52家貿易公司與食品公司供應紅麴原料。而這些業者又再向173家供應紅麴原料。

日本諮詢公司「帝國數據庫」（帝国データバンク）針對與這225間公司有業務往來的企業進行調查，發現光是食品飲料製造商就多達1778家。研究還發現，生產飲料食品外的紅麴相關產品的企業高達3萬3000間。

目前尚不清楚這些食品和飲料製造商實際上是否使用了小林製藥的紅麴原料，但紅麴不僅是發酵食品的原料，還能被用於著色劑。

日本綜合研究所關西經濟研究中心所長藤山光雄指出，小林製藥紅麴風暴可能會導致大眾不再願意購買機能性食品，而受影響的也包括其他公司的產品。針對台灣也傳出受害者後的海外購買意願，藤山光雄表示，「在藥局等商店都能看見爆買保健食品等商品的外國遊客，未來相關的擔憂可能會蔓延。」

小林製藥紅麴風暴延燒　他稱「身體現異樣」：上廁所次數翻倍

未爆彈？小林製藥另款產品首傳服用者「健康受損」　已在召回名單

收購紅麴前還是外行！小林製藥掀食安風暴　稱：對方沒說有風險

食安危機人心惶惶！小林製藥牽連廣　分析：非當事者也可能被拖累

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞