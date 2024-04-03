特斯拉Q1交付量衰退、2020年首見 仍從比亞迪奪回銷售王寶座
美國電動車龍頭特斯拉昨（2）日在美股盤前公布第一季交付數據，交付量為38.6萬輛，遠遠低於市場預估的44.9萬輛，是2020年新冠疫情以來首次出現下滑，也因此衝擊昨天盤前股價重挫6%，連帶也影響昨天收跌8.59美元或4.9%，來到166.63美元。
記者陳郁柔／台北報導
特斯拉昨日宣布，第一季交付了386810輛電動車，低於分析師平均預期的449080輛。跟去年第四季相比，交車量大減20.2%。與去年同期相比，也年減8.5%，這是特斯拉從2020年疫情爆發初期以來，首次交車量出現年減。
特斯拉主力車款 Model 3 和 Model Y 第一季交付輛年減1成，來到369783 輛，低於市場預期的426940輛，而產量為412376輛，還是不及市場預期的439194輛，差了2萬多輛。
其實在這之前華爾街分析師紛紛下修對特斯拉第一季交車量預期，原因是電動車需求下滑與高利率的影響，當時就已經指出，特斯拉可能會經歷自新冠疫情以來的首次銷量衰退。
不過值得注意的是，雖然特斯拉第一季交付量下滑，不過還是重新拿回去年底被中國電動車廠比亞迪拿走的電動車銷售王寶座。比亞迪在1日公布，第一季純電動車銷量為30萬輛，低於特斯拉的38.6萬輛。