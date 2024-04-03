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7.2地震晃動台灣！啦啦隊女神邊荷律、李雅英嚇哭了：真的很害怕

▲韓國啦啦隊女神邊荷律（左）、李雅英（右）都是第一次感受到台灣地震威力，相繼在IG限動上表示被嚇哭。（圖／翻攝IG）
▲韓國啦啦隊女神邊荷律（左）、李雅英（右）都是第一次感受到台灣地震威力，相繼在IG限動上表示被嚇哭。（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣花蓮縣今（3）日早上07:58分發生規模7.2的有感地震，震驚全台。由於正值中華職棒開幕戰期間，不只啦啦隊女孩澈底嚇到，韓國啦啦隊女神更是首次體驗到台灣地震的可怕，邊荷律、李雅英通通都被嚇哭，讓人十分心疼。

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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員邊荷律，在IG上貼出卡通「蠟筆小新」的圖片透露自己被嚇哭的心情，「害怕地震...第一次經歷，真的很害怕。」隸屬富邦啦啦隊Fubon Angels的成員李雅英則貼出黑底白字表示，「是第一次...我在哭，現在也在晃動嗎？是暈車嗎？大家都還好吧！」

▲啦啦隊地震動態。（圖／翻攝IG）
▲李雅英（左）、邊荷律（右）相繼在IG上分享害怕的心情。（圖／翻攝IG）
小龍女隊長小映更貼出家中化妝櫃被震倒的畫面，驚悚又狼藉，夥伴口水更形容，「我剛剛在巴士上，我以為我在做吉普車，第一次遇到這麼大的地震，大家還好嗎？」

林襄也貼出家裡東西被震碎的畫面直呼：「好可怕，東西都倒了！」而正在開車的樂天女孩成員張雅涵更感受到地震的威力，「嚇...剛好在橋下還有一點小落石砸到車子。」隊長籃籃崩潰到大叫，「啊啊啊啊！地震。」至於地震是否有造成全台各地災情，以及未來餘震等等，還有待氣象局官方說明。

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▲啦啦隊地震動態。（圖／翻攝IG）
▲小映拍下家中櫃子被震倒畫面。（圖／翻攝IG）
▲啦啦隊地震動態。（圖／翻攝IG）
▲見到家裡東西被震碎，讓林襄直呼好可怕。（圖／翻攝IG）
▲啦啦隊地震動態。（圖／翻攝IG）
▲梓梓、籃籃等啦啦隊女神都被地震嚇到。（圖／翻攝IG）

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