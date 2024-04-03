快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

清明連假超商優惠！7-11美式買2送2　全家拿鐵、霜淇淋第2件10元

▲再撐一天要放清明連假了！7-11今起至4月7日，門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，燕麥拿鐵、濃粹拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲再撐一天要放清明連假了！7-11今起至4月7日，門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，燕麥拿鐵、濃粹拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

再撐一天要放清明連假了！7-11今起至4月7日，門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，燕麥拿鐵、濃粹拿鐵買2送1，全家則是明起有拿鐵、霜淇淋第二件10元，APP寄杯咖啡9杯299元。

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🟡7-ELEVEN

◾濃粹美式買2送2，原價50元、特價25元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾青梅冰茶買2送2，原價60元、特價30元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，原價75元、50元
◾濃粹拿鐵買2送1，原價60元、特價40元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元
◾老協珍人蔘精買10送10，原價79元、特價40元
◾多喝水微鹼性離子水850ml買10送10，原價29元、特價15元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）

4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。

▲門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，其中濃萃美式相當於原價50元、特價25元開喝。（圖／7-11提供）
▲門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，其中濃萃美式相當於原價50元、特價25元開喝。（圖／7-11提供）
📍APP行動隨時取｜即起至4月7日
◾大杯美式咖啡35杯888元，原價45元、特價26元
◾大杯拿鐵23杯888元，原價55元、特價39元
◾風味系列指定冰飲20杯888元，榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡），原價65元、特價45元
◾西西里檸檬系列咖啡16杯888元，原價80元、特價56元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶22杯888元，原價60元、特價41元

▲7-11大杯美式咖啡35杯888元，原價45元、特價26元。（圖／7-11提供）
▲7-11大杯美式咖啡35杯888元，原價45元、特價26元。（圖／7-11提供）
◾大杯美式+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組270元，平均68元
◾大杯拿鐵+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組300元，平均75元
◾黑糖珍珠撞奶+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組320元，平均80元

▲7-11 CITY系列指定飲品與酷聖石霜淇淋組合搭配，最高現省156元起。（圖／7-11提供）
▲7-11 CITY系列指定飲品與酷聖石霜淇淋組合搭配，最高現省156元起。（圖／7-11提供）
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，原價60元、特價40元

▲7-11現萃茶行動隨時取單日優惠，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11現萃茶行動隨時取單日優惠，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶55元系列9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾65元系列9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）

▲全家清明連假優惠4月3日至7日限時五天。（圖／業者提供）
▲全家清明連假優惠4月3日至7日限時五天。（圖／業者提供）
▲4月3日至7日限時五天。（圖／業者提供）
▲全家清明連假優惠4月3日至7日限時五天。（圖／業者提供）
📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。

▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡萊爾富
📍門市｜4月3日至4月5日
◾中杯美式19元，5.4折（原價35元）
◾中杯拿鐵19元，4.2折（原價45元）
買任一美式或拿鐵，掃碼填問卷，送單杯咖啡兌換券1張，每名會員最多2張。
◾特大杯冰檸檬美式35元，4.7折（原價75元），優惠至4月7日。

  📍門市｜4月3日
北中南100家指定門市，每店100杯中杯熱美式免費喝。
🔍「咖啡百店門市地圖」：發放時間、地點（點此查詢）

4月3日當天11時至17時，指定東區快閃店限量中熱美式免費喝。地址：台北市大安區忠孝東路四段219號（華新大樓聯邦租車旁）

📍門市｜4月5日至4月7日
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）

📍門市｜4月3日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）

 📍門市、APP｜4月3日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）

🟡OKmart

📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜4月4日至4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
APP再加送555點

▲OKmart開工日限定，美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲OKmart針對清明連假推出咖啡買2送1。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯熱美式、熱拿鐵買一送一，自備飲料杯再折5元，買一送一活動贈送之品項不參與自帶杯優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯熱美式、熱拿鐵買一送一，自備飲料杯再折5元，買一送一活動贈送之品項不參與自帶杯優惠。（圖／全聯提供）
🟡美廉社

📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

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