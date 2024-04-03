地震使台北捷運停駛！民眾錯愕「我趕時間」　詢問處湧退票潮

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然而，地震發生期間正值民眾上班通勤尖峰時期，《NOWnews今日新聞》記者恰好搭乘台北市政府站往國父紀念館一段，車廂內先是開始連續性傳出疑似吊環皮件摩擦金屬感的聲響，本以為是列車進站減速造成的聲響，車內民眾本不以為意，但由於持續時間比平時更長、旅客疑惑之際，進站到一半的列車提早停止行進，列車廣播隨即通知搭車旅客「各位旅客請注意，本列車臨時停車，請稍候。」
由於列車尚未完全進站、且車門也沒有開啟，記者觀察周遭民眾，已有部分民眾感到不安並與同行友人討論情況，但隨即列車感受到明顯的搖晃，全車陷入一片安靜，待地震停止後，列車才繼續進站作業。
本以為列車會像平時一樣正常行駛，需要繼續前往下一站的民眾仍待在車內，約莫2分鐘左右，列車再度廣播、通知旅客「各位旅客請注意，本列車不再提供載客服務，到站後請盡速下車，謝謝您的支持與配合。」
車廂內的民眾錯愕數秒後，開始陸續下車，列車內部也陸續熄燈，月台也開始反覆廣播表示，「各位旅客請注意，因發生地震，全線車站暫停行駛40到60分鐘，本公司將進行安全檢查，請依站務人員引導，趕時間的旅客請改搭其他交通工具，如有造成不便，敬請見諒」，月台上的顯示螢幕也改為系統異常說明，並提供誤點證明、未完成車票處理等資訊。
由於車站內的電扶梯等設備也停止營運，陸續有民眾步行上樓、並前往詢問處確認能否退票，但也有部分民眾表示自己趕時間，站務人員也開啟側邊的團體出入口、讓民眾直接離開，等下班後再回來處理票務問題，但對於焦急詢問「會停到什麼時候」的民眾，現場站務人員亦說明提到，因為要進行巡軌、確認路線安全，所以也不知道什麼時候才能恢復營運。
不過，民眾離站期間、08:11再度發生地震，但搖晃程度較第一次來得小，以國父紀念館站的情況，列車08:00宣布暫停行駛40到60分鐘，8:20現場站務人員就通知旅客可以上車、手扶梯等設施也恢復運作，廣播隨即通知「各位旅客請注意，因發生地震，本公司已派員檢修完畢」等內容，列車接著就如常進出站，實際停駛時間約20分鐘。