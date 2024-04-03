台股也地牛翻身！早盤跌逾130點　台積電跌8元

美國聯準會官員釋放鷹派訊號，美股四大指數昨（2）日走跌收黑，其中道瓊指數跌396點。而台灣今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，全台有感，台股早盤也開低震盪受到影響，台積電啟動部分疏散，早盤大盤跌逾130點，來到20334點附近。台積電早盤跌8元，來到782元，跌0.88%。今日鋼鐵、水泥、電線電纜全都動起來。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數2日下跌396.61點，跌幅1%，收39170.24點；那斯達克指數下跌156.38點，跌幅0.95%，收16240.45點；費城半導體指數下跌75.16點，跌幅1.51%，收4886.94點；標普500指數下跌37.96點，跌幅0.72%，收5205.81點。
美國聯準會官員釋放鷹派訊號，美股四大指數走跌，輝達、超微、美光、應材跌1到2%，台積電ADR下跌0.9%，收在140.22美元。台灣早上近8點，東部海域發生規模7.2地震，台積電表示地震的影響正在確認中，有啟動部分疏散。竹科與南科管理局未收到廠商回報重大災情，但持續關注中。台股早盤也震盪拉回，跌逾130點，來到20334點附近，台積電早盤跌8元，來到782元，跌0.88%。