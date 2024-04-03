快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

不斷更新／7.2強震全台晃！「北捷、台鐵、高鐵」停駛情況一次看

▲今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的地震，台北捷運一度因強震暫時停駛。（圖／NOWnews攝影）
▲今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的地震，台北捷運一度因強震暫時停駛。（圖／NOWnews攝影）

記者潘毅／綜合報導

（更新時間09:53）今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的地震，台鐵、台北捷運等也一度因為強震停駛，《NOWnews》進行將進行不斷更新，讓您掌握大眾交通運輸恢復狀況。

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北捷行駛狀況不斷更新

文湖線51部列車中有21部停於站間，目前全線已經恢復供電，安排人員至站間上列車處理。

捷運板南線、信義線均已完成巡查無安全之虞，恢復載客疏運。

7時58分－台北捷運在強震當下宣布暫停營運40至60分鐘。

台鐵行駛狀況不斷更新

台鐵公司指出，目前宜蘭礁溪至花蓮鳳林間停駛，其餘列車第一趟降速改時速30公里，第二趟時速60公里。

台鐵緊急聯絡電話「1933」(僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道有障礙物通報專用)

高鐵行駛狀況不斷更新

台灣高鐵指出，即刻起全線降級運轉，另規畫8班全車自由座列車，並將於9:00、9:30、10:00、10:30在南港站及左營站，各發出一班全車自由座列車(第六節商務車廂除外)，以疏運旅客。

台灣高鐵指出，今日受07:59花蓮地區7.2地震影響，南港站至台南站間地震偵測告警作動，共21組列車受到影響。台灣高鐵正積極蒐集受影響資訊，並同步成立緊急應變中心(EOC)，依照地震應變相關安全規範進行土建設施、路線及車站巡檢，完成必要之安全檢查，目前無列車受損或旅客受傷，此事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒。

機場捷運行駛狀況不斷更新

桃園機場捷運全線暫時停駛，桃捷公司指出，災害告警系統偵測震度最高5級，已啟動緊急應變小組開設，行控中心同時指示全線列車停車，預估將暫停營運1小時以上。


 

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