花蓮7.2強震全台有感！「小嫻受困高鐵上」原地停駛斷電
今（3）日上午7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台有感，過了13分鐘後，又立刻發生芮氏規模6.5的餘震。藝人小嫻目前定居屏東，早上她搭高鐵準備北上到立法院參加公聽會，沒想到遇到大地震，列車進行斷電中，目前人卡在高鐵上。
記者薛羽彤／綜合報導
今早花蓮發生芮氏規模7.2強震，連雙北也有感，大安區的敦化SOGO玻璃也被震碎、松山機場也因天花板水管破裂淹水。藝人小嫻稍早發文透露，自己人正在高鐵上，準備北上到立法院參加公聽會，沒想到遇到強震，高鐵原地停駛，列車進行斷電中，幸好還有空氣流通。小嫻報平安後，也不忘關心花蓮的朋友，「地震大家都平安嗎？看到花蓮的狀況，好難過，希望大家平安無事。」
台灣高鐵表示，受上午7點58分花蓮地區地震影響，南港站至台南站間地震偵測告警作動，共21組列車受到影響。台灣高鐵正積極蒐集受影響資訊，並同步成立緊急應變中心(EOC)，依照地震應變相關安全規範進行土建設施、路線及車站巡檢，完成必要之安全檢查，目前無列車受損或旅客受傷，此事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒。
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