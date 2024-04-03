遊騎兵壞消息！主戰三壘Josh Jung不慎遭球砸傷　手腕將動刀治療

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遊騎兵昨天以9:3擊敗光芒，Josh Jung包含三分砲在內，全場敲出3安進帳4打點，但他在第9局面對Phil Maton時，揮棒時被球打中手部，當下表情痛苦，但因出棒過半被判定好球，遊騎兵隨後讓他先退場接受治療。
「Josh Jung他會回來的，我和他簡短地交談過，你知道這很痛苦，我對這個孩子感到同情，因為他必須面對如此多的傷勢，雖然需要休養一段時間，但他會回來的。」遊騎兵隊總教練Bruce Bochy談到Josh Jung的傷勢說到。
Josh Jung可說是遊騎兵三壘防區的大將，防守也相當穩定，上個賽季他在三壘防區339次守備機會，僅出現4次失誤，守備率為0.988。打擊方面，Josh Jung上季則是出賽122場，打出23轟、打擊率0.266、70分打點，在上季季後賽打擊率突破3成，轟出3支全壘打，也是遊騎兵收下隊史首冠的功臣之一。
現年26歲的Josh Jung，春訓時就曾因為小腿受傷關係，曾缺席球隊春訓。回顧Josh Jung的職棒生涯，他在2019年被遊騎兵以首輪挑中，並在2022年登上大聯盟，在去年球季成功兌現天賦，首度入選明星賽，季後賽攻擊指數也高達0.867。
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