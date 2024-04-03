李多慧首遇強震「嚇了一跳」曝狀況！企鵝妹發聲祈禱：願大家安全
台灣花蓮地區今（3）日早上07:58分發生規模7.2的有感地震，目前餘震不斷，各地也出現不少災情，引發國外媒體高度關注。為此，熱愛台灣旅遊的韓國實況主企鵝妹，稍早也在IG動態上發聲，希望台灣每個人都能安全。
記者詹鎰睿／綜合報導
企鵝妹在IG貼出台灣地震警報圖示，並放上一張雙手祈禱的圖片，「我希望每個人都安全」，顯現她非常關心台灣這次的災情。另外還有邊荷律、李雅英等多位來台發展的韓國啦啦隊女神，均是首次遇到台灣地震，相繼在IG上表示自己被嚇哭。Fubon Angels成員南珉貞也在IG上報平安，「我真的好害怕，是不想再經歷的經歷啊！」並謝謝粉絲們關心。李多慧則用中文直呼：「我也嚇了一跳，但安然無恙！希望今天一天都平安度過。」
此外，Formosa Sexy隊長梓梓在Threads上表示，「超大地震...嚇死...大家平安。」夥伴壯壯更拍下家中廚房的狼狽模樣，所有調味料、器具通通被震出來，可見7.2地震的威力。至於詳細地震、災情，還有待官方整理說明。
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