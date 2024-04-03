吳卓源發聲「他說已經分手」　朱軒洋正宮Cindy爆氣截圖：妳確定

李多慧首遇強震「嚇了一跳」曝狀況！企鵝妹發聲祈禱：願大家安全

▲企鵝妹（右）為台灣7.2地震祈禱，「希望每個人都安全！」李多慧（左）則是首次碰上台灣強震，向粉絲們報平安。（圖／翻攝IG）
▲企鵝妹（右）為台灣7.2地震祈禱，「希望每個人都安全！」李多慧（左）則是首次碰上台灣強震，向粉絲們報平安。（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣花蓮地區今（3）日早上07:58分發生規模7.2的有感地震，目前餘震不斷，各地也出現不少災情，引發國外媒體高度關注。為此，熱愛台灣旅遊的韓國實況主企鵝妹，稍早也在IG動態上發聲，希望台灣每個人都能安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
企鵝妹在IG貼出台灣地震警報圖示，並放上一張雙手祈禱的圖片，「我希望每個人都安全」，顯現她非常關心台灣這次的災情。另外還有邊荷律、李雅英等多位來台發展的韓國啦啦隊女神，均是首次遇到台灣地震，相繼在IG上表示自己被嚇哭。Fubon Angels成員南珉貞也在IG上報平安，「我真的好害怕，是不想再經歷的經歷啊！」並謝謝粉絲們關心。李多慧則用中文直呼：「我也嚇了一跳，但安然無恙！希望今天一天都平安度過。」

▲企鵝妹、李多慧地震發聲。（圖／翻攝IG）
▲企鵝妹（左）非常關心台灣地震，希望大家都能平安。人在台灣的李多慧則坦言被嚇了一跳。（圖／翻攝IG）
此外，Formosa Sexy隊長梓梓在Threads上表示，「超大地震...嚇死...大家平安。」夥伴壯壯更拍下家中廚房的狼狽模樣，所有調味料、器具通通被震出來，可見7.2地震的威力。至於詳細地震、災情，還有待官方整理說明。

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
▲企鵝妹、李多慧地震發聲。（圖／翻攝IG）
▲壯壯秀出家中廚房狼藉一片的畫面，見證強震的威力。（圖／翻攝IG）

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

7.2地震晃動台灣！啦啦隊女神邊荷律、李雅英嚇哭了：真的很害怕

困住！遇大地震高鐵停駛　黃捷被嚇到釋出驚魂未定照

花蓮7.2地震「921後最大」！氣象署說明原因：還有規模6.5至7餘震

地震使台北捷運停駛！民眾錯愕「我趕時間」　詢問處湧退票潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞