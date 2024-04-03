花蓮7.2強震！搭捷運遇地震怎麼辦 2動作自保、暫停發車條件公開
今（3）天一早7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里處的東部海域，最大震度在花蓮和平鄉，達6強。之後餘震不斷，各地捷運、高鐵都停駛，萬一搭捷運時遇到地震該怎麼辦？氣象署提醒，發生地震時、震度大於2時，捷運列車會減速，大家別慌張，把握「緊握把手或鋼條」、「放低重心」2保命原則。
記者徐銘穗/綜合報導
報地震-中央氣象署臉抒發文表示，氣象署和捷運系統有著緊密的合作，從2014 年起，若地震規模 4.5 以上、任一縣市預估震度達 3 級以上時，氣象局就會透過 強震即時警報系統 ，將地震資訊傳送給所有合作單位，包含各大公務部門、公共設施、各級學校等等。
以臺北捷運系統為例，若今天高雄發生規模 4.5 以上，震度達 3 級以上的地震時，即便臺北未為達警報發布標準，強震即時警報系統仍會對位在臺北的臺北捷運系統發送地震資訊，供臺北捷運系統評估是否要執行防災應變措施。
氣象署指出，目前，若捷運系統所在地的地震震度大於等於 2 級時，月臺會暫停發車，站間的捷運也會減速停車，直到確認軌道、系統均正常後才會恢復正常運轉。
由於車廂可能因減速和地震而不穩，請所有乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，以免跌倒受傷。
地震停歇後，各位乘客也務必配合站務人員的指示和疏導，一邊使用外套或包包保護頭部，一邊離開捷運系統唷。