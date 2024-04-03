泰式潑水節派對來了！4/13高空無邊際泳池登場

泰國潑水節將在四月將在中旬登場，高雄承億酒店TAI Urban Resort 自4/1 至5/12為期六周，盛大推出「Sabai Sabai暹羅滋味：泰國主題月活動」，規劃泰式潑水節派對、星空電影院等，抽獎活動更祭出星宇航空台北-曼谷經濟艙來回機票等大獎，此外，多家餐飲品牌也將配合泰國主題月推出應景的期間限定商品，為旅客帶來別緻的泰國文化體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
承億酒店將在4/13下午於25樓大廳閱讀廣場由文藻大學東南亞學系學生呈現傳統泰國舞蹈；同日在24樓高空無邊際泳池舉辦「Sabai Sabai 泰式潑水節派對」，門票定價899元，4/7前購買享早鳥優惠價749元。活動現場邀請人氣DJ與民眾同樂，共度一個豐富多彩的音樂狂歡派對。
既然主打「泰國主題月」，混合酸、甜、香、辣的泰式料理更是舌尖不容錯過的飲食滋味。位於承億酒店27樓，由泰籍主廚葉舒妮掌杓的「Bar Kao泰式餐酒館 」，自年初開幕營運以來以正宗泰南料理在高雄打開知名度。主廚葉舒妮指出，Bar Kao的招牌菜「帕能咖哩牛」是以檸檬葉、乾燥紅辣椒、香茅、南薑、辛香料等成分調製出有別於坊間泰式餐廳的咖哩口味。而這一季，主廚更端上火山排骨、金蒜豬仔粒、和泰式德國豬腳，響應泰國主題月活動，房客憑房卡至Bar Kao泰式餐酒館消費，每人可享泰式奶茶一杯。
「Sabai Sabai暹羅滋味」活動期間，承億酒店於Bar Kao戶外座位區打造港都最美星空電影院，精選5部泰國清新愛情電影，房客和民眾可在360度高空環景酒吧，感受大螢幕投影和泰式調酒微醺的氛圍。