花蓮7.2恐怖強震來襲！地震專家郭鎧紋：等同32顆原子彈威力
恐怖強震撼動台灣！花蓮地區今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2超大地震，一時天搖地動，造成多處房屋倒塌、餘震不斷，花蓮災情嚴重，全台地區也都非常有感，許多人說「比921災情還可怕」，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋前不久才提醒今年地震數偏少，沒想到就發生驚天動地的7.2規模地震，他接受《NOWnews今日新聞》訪問，形容這次花蓮大地震等同於「32顆原子彈爆炸」的威力，之後恐會有多次餘震，提醒民眾必須小心。
記者江芷稜／綜合報導
一早就發生大地震，郭鎧紋表示自己在公園運動也有強烈感受，不過他認為花蓮地震與921地震仍有本質上差異，1999年發生的南投921地震，芮氏規模7.3強震，等同於46顆原子彈爆炸威力，但它發生在長度綿延100多公里的車籠埔斷層，加上西部人口密集帶，造成很大的災害，這次花蓮7.2強震是發生於外海，兩者的影響規模就會有差別，損傷不會這麼嚴重。
郭鎧紋指出，依照平均值計算，台灣每年地震應釋放正常能量值約為8個原子彈，921大地震發生那年前就累積約120顆原子彈能量，才會這麼嚴重，2022年有12起規模6以上地震，屬於正常能量釋放，2023年進入平靜期。他2月受訪時表示今年台灣地震數偏少，提醒大家居安思危。這次花蓮7.2強震發生後，可能還會有多次餘震，也可能引發海嘯，民眾應提高警覺。
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