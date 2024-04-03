花蓮7.2強震被預言了！「13小時前天空景色」瘋傳 5萬人雞皮疙瘩
地震前「天有異象」？今（3）日早上7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，是繼南投921大地震之後，規模最大的地震，造成花蓮多地出現災情。然而，在該地震前13小時，有網友在前一晚拍下天空的美景，表示相當漂亮，就有人留言表示「這不是921大地震前一樣的畫面嗎？」當時還有人開玩笑稱：「你給我閉嘴」，沒想到今早真的發生大地震，貼文爆紅引發網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「今天的天空好奇怪，怪美的」只見貼出的照片，上半部的天空是呈現黑灰色的情況，而下半部則是完全相反的橘紅色色調，看起來跟一般平常的晚上天空不太一樣。
貼文曝光後，有網友表示「漂亮但有921大地震前的味道，怕怕的，要小心注意的」，當時不少人就開玩笑的回應「你給我閉嘴喔！」、「哈哈哈哈看個天空漂亮就漂亮，什麼大地震啦」、「難道是真的大災前都天有異象嗎？」、「不要亂說啦！台灣很久沒有大地震了，單純天空美」。
網友預言成真！眾人回憶921大地震前也有「火燒雲」
然而，在網友留言後12小時，今（3）日一大早花蓮真的發生規模7.2的強震，且是921地震之後最大的地震，造成花蓮民宅大樓倒塌、龜山島頭斷裂，許多地方交通都中斷，目前傷亡人數還有待釐清。
地震後不少人回去朝聖該篇文章，已經有5萬人按讚留言「傻眼....地震完之後就看到這篇貼文，雞皮疙瘩掉滿地」、「結果真的地震了，有專家能解釋一下嗎？」、「結果還真的大地震，太可怕了，雞皮疙瘩狂冒」、「地震完之後看到這篇貼文毛到不行，以後天空這樣是不是要先收行李」、「921前真的有這種火燒雲，這次又是一樣的情況，太可怕了」。