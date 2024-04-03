快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

停班停課不斷更新／花蓮強震！宜蘭9校、台北6校停課　全台總整理

▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、傾斜，甚至還發生山崩事故。（圖／讀者提供）
▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、傾斜，甚至還發生山崩事故。（圖／讀者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

今（3）天一早7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台劇烈搖晃、餘震不斷，是自1999年921規模7.3地震以來，這近25年來最大規模地震，規模與921地震接近。震央所在的花蓮發生大樓倒塌、山體崩落災情，上午8時許，花蓮縣宣布停班停課，台北市採學校自主停班課，新北市一度傳出停班課消息，後證實是誤傳。《NOWnews今日新聞》整理4月3日7.2強震全台停班停課訊息，本則新聞將採不斷更新。

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新竹市義民中學（包含國中部、高中部）因部分校舍天花板受到損害，已全部停課一日，其餘學校仍照常上課。

據台北市教育局統計，截至上午10時30分為止，包括民族實驗國中、景美女中三年級18個班級、稻江商職、大安高工、師大附中高一班級與誠正國中宣布停課，總計有6校停課、通報災損77校，目前尚無人員傷亡通報。北市稻江商職因校區狹小，學生疏散需到馬路，考量餘震不斷及學生安全，稍早也緊急宣布停課；大安高工因教學區停電、全校停水，午餐過後全校下午停課。

宜蘭縣政府稍早發布公告，停課的學校有，南澳鄉武塔國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小、蘇澳鎮蓬萊國小、南澳高中，以及私立華德福教育實驗國中小與高中，共計9校停課。

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🟡4月3日（周三）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區
台北市：學校自主停課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課，義民中學停課
新竹縣：正常上班上課
宜蘭縣：正常上班，9校停課

📍中部地區
台中市：正常上班上課
苗栗縣：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課

📍南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課

📍東部地區 
花蓮縣：停止上班上課
台東縣：正常上班上課

📍外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
 

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