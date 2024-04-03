停班停課不斷更新／花蓮強震！宜蘭9校、台北6校停課　全台總整理

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據台北市教育局統計，截至上午10時30分為止，包括民族實驗國中、景美女中三年級18個班級、稻江商職、大安高工、師大附中高一班級與誠正國中宣布停課，總計有6校停課、通報災損77校，目前尚無人員傷亡通報。北市稻江商職因校區狹小，學生疏散需到馬路，考量餘震不斷及學生安全，稍早也緊急宣布停課；大安高工因教學區停電、全校停水，午餐過後全校下午停課。
宜蘭縣政府稍早發布公告，停課的學校有，南澳鄉武塔國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小、蘇澳鎮蓬萊國小、南澳高中，以及私立華德福教育實驗國中小與高中，共計9校停課。
快訊／花蓮7.2強震！「新北傳停班停課」 新北市府回報：誤傳啦
快訊／花蓮7.2強震狂搖！半小時逾11餘震 花蓮宣布即起停班停課
🟡4月3日（周三）各縣市停班停課狀況：
📍北部地區
台北市：學校自主停課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課，義民中學停課
新竹縣：正常上班上課
宜蘭縣：正常上班，9校停課
📍中部地區
台中市：正常上班上課
苗栗縣：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
📍南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課
📍東部地區
花蓮縣：停止上班上課
台東縣：正常上班上課
📍外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
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