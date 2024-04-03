高市電影館四月推多部人氣動畫電影　哆啦A夢兒童節特映

我是廣告 請繼續往下閱讀
電影館「雙重經典」單元放映日本動畫大師大友克洋的人氣作品《阿基拉》和《蒸氣男孩》。他在1982年至1988年之間創作的漫畫《阿基拉》，並在1988年推出電影版，成為動畫史上如神般的存在。而大友克洋20年前創作的《蒸氣男孩》，是他繼《阿基拉》之後的第二部長篇動畫電影，故事背景返回到工業革命時期的倫敦和曼徹斯特，在倫敦世界博覽會前夕，天才少年意外得到「蒸氣球」的神秘發明、展開想像力的科技冒險。
電影館並於內惟藝術中心「兒童節特映」推出《蒼鷺與少年》和《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》，甫獲得奧斯卡最佳動畫電影的《蒼鷺與少年》，在台票房創下2億佳績。國民動畫《哆啦A夢》2023年最新版「大雄與天空的理想鄉」，首週台灣票房破千萬、打破最速紀錄，哆啦A夢和大雄搭乘「時間齊柏林」飛船，出發尋找烏托邦島嶼，是日本成年觀眾票選「最令人想哭的哆啦A夢電影」第2名。
內惟藝術中心影廳首輪放映《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，電影館也特別號召高雄的排球少年粉絲和社團，舉辦二場「熱血應援場」，大聲為日向翔陽、孤爪研磨集氣加油。
高雄市電影館、內惟藝術中心4月節目全面開賣。電影館節目活動與優惠資訊，敬請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲團、IG查詢。「新加坡電影節」所有場次皆免費索票入場，即日起於ACCUPASS與電影館一樓服務台開放索取。