吳春城：處理兩岸問題需先認知：「文化認同」不等於「國家認同」

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就在馬英九啟程訪陸之際，美國在台協會主席羅森柏格再度來台，接連與蔡英文總統、副總統賴清德等人會談，其用意其實很明顯，就是美國在全世界已經點燃兩處戰火之際，不希望「全球的第三處火藥庫」也在此時引爆，好不容易看到極其緊繃的兩岸關係有出現緩和的契機，羅森柏格此次來台，當然是兼具「安撫」及「警告」民進黨當局的用意。
但相對的，美方再次闡明「美國支持維持兩岸現狀」，其實也是讓北京當局了解美方的態度及立場，並「提醒」馬、習二人，美方也就只是支持「維持現狀」，其他的就不用多想。
在美方赤裸裸地「施壓」下，綠營方面只能忍氣吞聲，暫時收起慣用的「扣紅帽子」、藉機炒作最敏感的兩岸政治議題的諸多手段來牟取政治紅利，但為了給基本盤支持者一個交代，又不得不有所作為，只得透過部分媒體協助，在版面的呈現上來意圖影射「馬英九通匪」的政治意含。
綠營這番透過媒體的政治操作，目的除了「警告」馬英九別做出什麼逾舉的言行，更是在鞏固綠營對於兩岸問題的主控權，即使馬英九卸任多年，身上沒有任何公權力，但綠營仍在等待他這10天當中會出現什麼「突出」的言行，並且正磨刀霍霍，就等馬英九返台之後上演一場批鬥大戲；看似一個兩岸間的和平契機，但其實一場台灣內部的戰火正在醞釀當中，只等馬英九返台之時就將引爆開來。
個人在此要提醒一個處理兩岸問題極其關鍵的重點，就是眾人要能先認知：「文化認同」不等於「國家認同」，藍營方面經常會陷入一個困境，就是每當在處理文化認同時，就會順勢將感情帶入，並直接昇華到「國家認同」；相對地，綠營方面則是另一種極端，只要兩岸產生文化交流，往往就無限上綱，質疑這是對國家認同有問題，進而大加撻伐、阻撓，甚至扣上「紅帽子」，但這都不是有效解決兩岸問題應有的態度。