花蓮7.2地震、餘震不斷！消防署急籲「震後必做7件事」

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地震發生後，內政部消防署立即成立0403地震災害緊急應變小組，展開災情應變小組，展開災情查報工作。
內政部呼籲民眾保持警覺，隨時注意餘震可能帶來的風險，並做好防震準備，面對餘震不斷的情況，應該保持冷靜和警覺，地震的餘震可能持續一段時間，接下來幾天仍可能有地震發生，請大家除了緊記保命3步驟：「趴下、掩護、穩住」，同時，儲備足夠的食物、水和緊急用品，以應對可能的災害後續，也要在隨手可拿到的地方準備「緊避避難包」。此外，山區居民，也應當特別注意土石滑落等災害，確保自身安全。
內政部消防署也呼籲民眾，須從官方的公告管道獲得正確的資訊與情報，例如中央氣象局，中央災害應變中心災害情報站或消防署臉書粉絲團等政府官方管道，獲取最新災情資訊。
餘震後有哪些注意事項呢？
1、地震之後，檢查瓦斯、水、電等開關，如有瓦斯洩漏，應輕輕打開窗戶，立即離開。
2、隨時收聽電視台或電台之正確震災災情消息，不要聽信謠言。
3、保護自己免於再受傷，例如穿上長褲、長袖襯衫、堅固的鞋子、工作手套，這樣才不會被破掉的東西割傷。
4、應當小心家具位移，避免傾倒造成財物損失與二次受傷。
5、打開門窗，以免變形不易逃生。
6、檢查玻璃是否破損，並且避開玻璃碎片。
7、關閉電源並檢查逃生出口及動線。
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