強震大樓傾斜驚悚照曝！張齡予自家飯店在對面：誰來把那棟樓拉住
今（3）日上午7點58分，花蓮發生芮氏規模7.2的顯著有感地震，目前花蓮市災情慘重，已有多棟房屋倒塌傾斜，但傷亡未明。主播張齡予自家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」沒事，但看到對面的大樓整棟傾斜，就快往她家的飯店壓下去，驚悚現況曝光。
記者薛羽彤／綜合報導
張齡予今日在臉書上透露，「大地震剛發生，花蓮樓倒，我家飯店就在對面。麗翔酒店連鎖-花蓮館」，她也透露第一時間同仁就緊急把客人，都疏散到停車場空曠處，以保護客人生命安全為第一優先。張齡予曝光現場照片，只見對面大樓整棟傾斜，朝著張齡予家的飯店靠近，讓她崩潰直呼「誰快來把那棟樓拉住！倒下來就壓到我們啦！！！！！」
張齡予自家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」前年已經完成過國家級要求的耐震工程，8級無虞，但看到對面大樓傾斜的模樣，她也擔心住戶的安危。7.2大地震全台有感，各地劇烈搖晃，且後續餘震不斷，8時45分花蓮縣長徐榛蔚也緊急表示，因應本縣地震不斷發生，從現在起停班停課。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道