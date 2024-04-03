追隨詹皇腳步！Bronny傳有意「轉校」　LeBron：他面臨艱難的決定

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Bronny如今似乎也在探索最適合自己的大學，根據《體育畫刊》的報導，這位19 歲的前4星高中生，可能會改變自己在NCAA效力的隊伍，他在2023-24賽季的總教練Andy Enfield將前往南衛理公會大學執教。
身高193公分的Bronny，天賦不如父親LeBron James，雖然被認為是一個重視團隊、且防守不錯的球員，但他不被外界看好能夠進到NBA選秀的「樂透區」，甚至不被認為是首輪的球員。
年輕的Bronny尚未在自己的大學生涯取得成功，不但經歷過心臟病，在他健康的25場比賽中，場均也只能得到4.8分2.8籃板2.1次助攻，投籃命中率36.6%，三分球命中率26.7%。他場均出賽時間只有19.6分鐘，大部分都是替補（共先發6場比賽），整季總共只有3次得分上雙。
現在，Bronny顯然希望能在其他地方重新開始。那麼這對LeBron James的未來意味著什麼？這位39歲、20次獲選全明星球員的現役傳奇，目前正在處於自己生涯的第21個賽季之中，他曾說自己像和兒子同隊打球，現在看起來這個時間表要繼續往後移。
在2024-25賽季，LeBron James在湖人隊擁有價值5140萬美元的球員選項，但他有可能成為自由球員。但考慮到他在洛杉磯的生意，以及此前他所表明的跡象，這位超級球星似乎會留下來。
在今日湖人以128：111擊敗多倫多暴隊中，LeBron James在賽後表示，儘管目前有很多相關報導，但Bronny尚未決定離開南加州大學，並稱：「Bronny即將做出一些『艱難的決定』，無論他最終如何抉擇，家人都會支持他。」
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