地震毀家中房屋建築！5步驟申報「所得稅減免」　災害損失3稅可減

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📌災害損失！5步驟申報「所得稅減免」
1、第一時間一定要先「拍照保存證據」
2、可「撥打電話給國稅局」確認是否至現場勘驗：可透過市話免付費專線0800-000-321或就近洽詢稅捐稽徵機關。
3、如果不需勘驗，便準備「檢附文件」，列明損失清單及相關證明文件，如受災財物照片、原始取得憑證、維修估價單、受損財物修復取得發票或收據等
4、若進行修繕，也要記得與協助修繕單位說要報「災害損失」，並將相關收據發票都留存
5、明年報稅時，列舉災害損失申請「所得稅減免」
財政部國稅局提醒，遭受不可抗力災害的民眾，可於災害發生後30日內，檢具損失清單、照片或證明文件，報請轄區稽徵所派員勘查；若屬重大災害地區的災民，申報損失金額新台幣15萬元以下者，可憑警察機關或村里長（幹事）證明，予以書面審核，免於現場勘查。
經核定後，除受有保險賠償或救濟金部分外，得於申報該年度綜合所得稅結算時，自當年度綜合所得總額中列舉扣除，惟不得遞延以後年度扣除。申請相關書表可至財政部稅務入口網站「災害損失減免專區」查詢。
📌房屋稅
無論因為地震，或風災、土石流、火災或水災等不可抗力災害，造成房屋毀損，必須修復才能恢復使用，房屋稅也能因不同毀損程度、適度減免。
◾️房屋因地震、風災、土石流或火災等造成毀損
受災害面積5成以上，必須修復始能使用的房屋「房屋稅全免」；受災害面積為3成以上不及5成的房屋「房屋稅減半徵收」。
◾️房屋因颱風淹水受災
按照房屋實際淹水日計算，30天以下、以30天計算，相當於「只要淹水1天，房屋稅就可以免稅1個月」。
※淹水減免房屋稅僅適用於台北市。災害發生後立即照相存證。於災害發生30日內向稅捐處提出申請。
📌地價稅
民眾土地如因山崩、地陷、地基流失、沙壓等環境限制、或技術上無法使用之情形，也可以申請「地價稅減免」。遭受災害損失時，先拍照存證並蒐集相關資料，在災害發生之日起30日內向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申報。
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