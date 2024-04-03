快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

地震毀家中房屋建築！5步驟申報「所得稅減免」　災害損失3稅可減

▲今早7:48發生芮氏規模7.2強震，財政部提醒，牢記拍照存證、檢附文件、申請減免共5步驟申報「所得稅減免」，嚴重釀災還有房屋稅、地價稅共3稅可減免。（圖／記者葉政勳攝）
▲今早7:48發生芮氏規模7.2強震，財政部提醒，牢記拍照存證、檢附文件、申請減免共5步驟申報「所得稅減免」，嚴重釀災還有房屋稅、地價稅共3稅可減免。（圖／記者葉政勳攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（3）日早7:48台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，最大震度的花蓮天王星大樓倒塌、蘇花公路山崩，全台各地也傳出多處房屋、建築物磁磚爆裂掉落、牆壁裂損等損害。財政部提醒，牢記拍照存證、檢附文件、申請減免共5步驟申報「所得稅減免」，嚴重釀災還有房屋稅、地價稅共3稅可減免。

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花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台震撼、餘震不斷，不少民眾分享家中震後慘況，只見物品散落一地，還有不少大型電視、櫥櫃也都倒塌損毀。不少民眾也檢查房屋，發現牆壁上有裂縫。財政部提醒民眾，可清查家中建築物，如有損害，可依照「災害損失」、掌握5步驟申報「所得稅減免」；依嚴重性還可申請「房屋稅、地價稅減免」。

▲台北市中山區地震後房屋磁磚掉落。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今4月3日花蓮7.2強震，台北市中山區地震後房屋磁磚掉落。（圖／NOWnews攝影中心）
📌災害損失！5步驟申報「所得稅減免」
1、第一時間一定要先「拍照保存證據」
2、可「撥打電話給國稅局」確認是否至現場勘驗：可透過市話免付費專線0800-000-321或就近洽詢稅捐稽徵機關。
3、如果不需勘驗，便準備「檢附文件」，列明損失清單及相關證明文件，如受災財物照片、原始取得憑證、維修估價單、受損財物修復取得發票或收據等
4、若進行修繕，也要記得與協助修繕單位說要報「災害損失」，並將相關收據發票都留存
5、明年報稅時，列舉災害損失申請「所得稅減免」

財政部國稅局提醒，遭受不可抗力災害的民眾，可於災害發生後30日內，檢具損失清單、照片或證明文件，報請轄區稽徵所派員勘查；若屬重大災害地區的災民，申報損失金額新台幣15萬元以下者，可憑警察機關或村里長（幹事）證明，予以書面審核，免於現場勘查。

經核定後，除受有保險賠償或救濟金部分外，得於申報該年度綜合所得稅結算時，自當年度綜合所得總額中列舉扣除，惟不得遞延以後年度扣除。申請相關書表可至財政部稅務入口網站「災害損失減免專區」查詢。

▲報稅季開跑，民眾可以利用網路報稅、手機報稅或是親自到國稅局一趟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲家中房屋建築遇不可抗力之災害損失！5步驟申報「所得稅減免」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
📌房屋稅
無論因為地震，或風災、土石流、火災或水災等不可抗力災害，造成房屋毀損，必須修復才能恢復使用，房屋稅也能因不同毀損程度、適度減免。
◾️房屋因地震、風災、土石流或火災等造成毀損
受災害面積5成以上，必須修復始能使用的房屋「房屋稅全免」；受災害面積為3成以上不及5成的房屋「房屋稅減半徵收」。
◾️房屋因颱風淹水受災
按照房屋實際淹水日計算，30天以下、以30天計算，相當於「只要淹水1天，房屋稅就可以免稅1個月」。
※淹水減免房屋稅僅適用於台北市。災害發生後立即照相存證。於災害發生30日內向稅捐處提出申請。

📌地價稅
民眾土地如因山崩、地陷、地基流失、沙壓等環境限制、或技術上無法使用之情形，也可以申請「地價稅減免」。遭受災害損失時，先拍照存證並蒐集相關資料，在災害發生之日起30日內向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申報。


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