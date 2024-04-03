7.2強震全台有感！地質教授陳文山示警：強餘震環狀線高架會垮掉
今（3）日早上7點58分左右發生全台強震，地震深度15公里，最大震度在花蓮有6+，引起恐慌，各地都有災情傳出，就連公車動態系統也都跟著當機，《NOWnews今日新聞》稍早致電詢問曾任職台大地質系現已退休的教授陳文山，他透露餘震會持續2、3個禮拜，之後會慢慢減少，並強調，稍早新北捷運環狀線高架出現位移，假設餘震依舊是6點多，新北捷運環狀線高架就有垮掉的風險。
記者吳雨婕／台北報導
陳文山提到這次地震只能說是最大地震，暫時無法判斷為主震還是前震，由於先前花蓮美侖也發生過一次地震，談到與今天的花蓮強震有無關聯性，他解釋：「兩者為不同斷層系統，這次為花東縱谷斷層，之前是中央山脈斷層。」
至於這次餘震會持續多久，陳文山教授表示，「一般來說，以當年921為例子，應該是一年，而這兩三個禮拜會很多（餘震），接下來會慢慢減少。」話鋒一轉，陳文山教授指出，比較需要擔心的是如果餘震都還是6點多的話，就會有更多坍塌狀況發生，就像稍早新北捷運環狀線高架出現位移狀況，如果餘震持續都是6點多，新北捷運環狀線高架就有垮掉的風險。
而強烈地震通常會伴隨海嘯，對此，陳文山教授透露，台灣地區可以稍微放心，「地震來說通常在海裡面，東部的水域比較深，比較不用擔心海嘯發生。」