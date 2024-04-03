7.2強震！阿翰花蓮崇德家「山崩畫面嚇人」 楊丞琳嚇到不敢出門
天搖地動！台灣東部外海今（3）日上午7點58分發生規模7.2強震，最大震度在花蓮6級，台北也有5級，至今3個小時陸續有20多起餘震，老家在花蓮的YouTuber阿翰，稍早分享大片土石崩落的影片，以及母校教室外磁磚掉下、梁柱扭曲的照片，楊丞琳則是驚恐發聲：「嚇到不敢繼續睡...」
記者楊穎軒／綜合報導
阿翰在IG限時動態上傳媽媽傳到家族群組的影片，可見花蓮縣崇德段的山坡一大片黃土崩塌，綠色植被消失，碎石伴隨煙塵滾滾而下，畫面怵目驚心，阿翰寫下：「小時候住的崇德...餘震好多」，另一則動態是母校花蓮女中的地震前後對比照，可見教室外走廊的柱子裂開，鋼筋裸露，窗戶歪斜，地上滿是磁磚和土塊，已經是斷垣殘壁的程度。
楊丞琳發文報平安，透露自己不敢睡覺和出門，「嚇到不敢繼續睡...連去母親家的勇氣都沒有...明明距離那麼近」，還說一直聽見救護車和消防車的聲音，呼籲大家小心後續的餘震，祈求：「希望災情降到最低，大家都平安無恙！」
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