花蓮7.2強震全台受害！公路局彙整轄區道路路況災情　25處管制中

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1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K。
2.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K。
3.花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800。
4.台14甲線18K翠峰路段，預警性封閉管制上山車（只出不進）。
5.台8線114K+600大禹嶺路段，管制往花蓮車輛（只出不進）。
二、災阻路段9處：
1.花蓮縣秀林鄉台9線南下143k+100(和平溪河川橋)伸縮縫隆起無法通行。
2.花蓮縣秀林鄉台9線158K+600(下清水橋長度25M)落橋阻斷。
3.花蓮縣秀林鄉台9線165K+350 (崇德路段)落石坍方，雙向阻斷。
4.花蓮縣秀林鄉台9丁線67K~67K+200(仁清隧道)兩端洞口落石。
5.花蓮縣秀林鄉台8線185K(太魯閣牌樓)多處坍方落石，無法通行。
6.宜蘭縣大同鄉台7甲線36.8K(米摩登路段)邊坡坍方阻斷。
7.台14甲線23K+400鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
8.台8線95K+600榮興路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
9.台8線臨37便道23K中橫便道，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
三、道路災情11處：
1.台7線10K+200零星落石。
2.台8線98K榮興路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。
3.宜蘭縣蘇澳鎮台9線114K+500~120K (東澳路段)沿路零星落石。
4.花蓮縣秀林鄉台9線147k+900(和平路段)落石。
5.花蓮縣秀林鄉台9線148K+600(和平路段)落石。
花蓮縣秀林鄉台9丁線51K+900 (澳花隧道)落石。
6.花蓮縣秀林鄉台9丁線64+500 (仁清隧道外)落石
7.花蓮縣秀林鄉台9丁線65+100 (仁清隧道外)路面開裂。
8.花蓮縣壽豐鄉台11線5K+500(花蓮大橋)路面開裂。
9.花蓮縣壽豐鄉台11線9K(鹽寮路段)路面隆起。
10.台14甲線18K+700翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行。
11.台14甲線26K鳶峰路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。
公路局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。
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