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台灣7.2強震國家警報靜悄悄！日本人第一時間就收到：超大聲嚇死

▲台灣3日上午發生7.2強震，國家警報沒動靜；但日本警報器響不停。（圖／中央部交通氣象署、讀者提供）
▲台灣3日上午發生7.2強震，國家警報沒動靜；但日本警報器響不停。（圖／中央部交通氣象署、讀者提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

台灣東部海域今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，台灣民眾幾乎沒收到國家級警報，反觀日本民眾卻準時收到警報通知，日本X關鍵字全跟台灣地震相關，藝人得知後心繫台灣狀況，歌手MISIA米希亞擔心觀眾安危，因此取消4日的台北演出

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▲日本民眾幾乎全收到台灣地震的消息，十分心繫台灣狀況，歌手MISIA米希亞擔心觀眾安危，因此取消來台演出。（圖／讀者提供）
▲日本民眾收到台灣地震的消息，十分心繫台灣狀況，歌手MISIA米希亞擔心觀眾安危，因此取消來台演出。（圖／讀者提供）
台灣發生強震，消息立刻傳到日本，7點58分就收到「緊急地震速報」警報通知，民眾都被嚇到；反觀台灣地區，民眾手機靜悄悄，稍早氣象署對此做出解釋，上午花蓮強震，實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒發布的區域為：桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如等6地。

氣象署表示，強震即時警報主要通報管道（PWS、學校通報、電視台插播）都有對外發布，PWS警報門檻為震度4級以上（pga25以上)，部分地區預估震度僅3級（雙北預估pga約23.4），因此警報範圍未涵蓋到，預估震度偏低原因為警報第一報預估規模僅6.8，低於後續正式測報之7.2，造成部分地區預估震度偏低，他們也保證會依照情況檢討和改進。

▲此次大地震卻有不少民眾表示未收到國家級警報通知（圖／資料照片）
▲此次大地震有不少民眾未收到國家級警報通知（圖／資料照片）
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