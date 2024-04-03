強震釀災情！威秀影城、花蓮秀泰、美麗華暫停營業　退票機制一覽

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◾官網/APP訂購之顧客影城將主動為您全額退款，您無須任何操作。
◾已取票之顧客，請於113/04/30前來電、來信或私訊臉書申請全額退款 (請完整保留電影票)。
◾113/04/03美麗華百樂卡生日兌換票，可於113/04/21前來影城兌換。
◾113/04/03到期之免費電影優待券及免費電影兌換券，可延期至113/05/03使用。
秀泰影城今(4/3)受地震影響，花蓮秀泰今天暫停營業，凡購買4/3當日電影場次並已取票之顧客，可於七日內至花蓮秀泰影城現場辦理換票手續。
桃園青埔新光影城因地震因素導致設備異常，現場檢修中，今（3）日場次全數關閉，商場正常營業，如已預定4/3的電影場次
◾現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理換票手續。
◾ 網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
威秀影城公告指出，4/3(三)因受地震影響，威秀影城將進行全面性安全檢查，部分影城將暫停營業，後續將視安全檢查狀況進行調整，相關場次資訊請洽威秀影城官方網站。
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