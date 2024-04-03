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4檔月配型債券ETF配息開獎　00937B續配0.084元

▲4檔月配型債券ETF配息開獎，00937B續配0.084元。（圖／NOWnews資料照片）
▲4檔月配型債券ETF配息開獎，00937B續配0.084元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

四月將除息的ETF先後公告配息資訊，以近期討論熱烈的月配型產品來看，不僅台股ETF有月配型產品，債券ETF方面目前採月配機制的產品共計也有四檔，分別為00937B群益ESG投等債20+、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債，當逢每月配息開獎之時，也同樣受到市場關注。

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根據投信投顧公會與各家投信網站所公告之配息資訊，統一以4月2日收盤日來推算，單次配息率以00937B群益ESG投等債20+的0.53%最高，本次預估每股配發金額為0.084元，已連續三次配息金額維持相同水準，其次則為00933B的0.42%，預估每股配發金額為0.07元，再來分別為00733B和00772B的0.39%和0.38%，預估每股配發金額為0.142元和0.135元。上述四檔債券ETF都將於4月18日除息，想參與領息的投資人，請留意4月17日為最後買進日。

▲4檔月配息債券ETF最新配息概況。（資料來源／CMoney）
▲4檔月配息債券ETF最新配息概況。（資料來源／CMoney）
法人指出，隨著通膨壓力趨緩，聯準會自去年下半年來暫停升息，今年更可望啟動降息，債市多頭行情可期之下，債券ETF基於其擁有交易便利，投資組合透明，並具有配息機制能滿足投資人打造穩健收益的需求，都使得債券ETF投資熱度自去年開始明顯增溫。當中又以未來受惠降息程度大的長天期債ETF最受青睞，而月配型債券ETF因每月配息，讓投資人資金運用上更為靈活，故市場關注熱度提升。

當中又以較後來募集的00937B人氣最高，受益人數近23.15萬人，不僅居四檔月配型債券ETF之冠，更高居所有投資級公司債ETF第一。觀察這四檔月配型債券ETF，投資標的都為天期較長的投資級公司債，其中00937B在指數設計上還多納入ESG考量，00933B與00773B則以金融債為主，資產品質皆無太大疑慮。

值得一提的是，00937B所布局之成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源。而就近期的配息金額來看，加計本次配息，00937B已連續3次配0.084元，亦可見其配息政策訴求穩定，讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況，造成資金運用上的困擾，以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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