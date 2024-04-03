4檔月配型債券ETF配息開獎　00937B續配0.084元

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法人指出，隨著通膨壓力趨緩，聯準會自去年下半年來暫停升息，今年更可望啟動降息，債市多頭行情可期之下，債券ETF基於其擁有交易便利，投資組合透明，並具有配息機制能滿足投資人打造穩健收益的需求，都使得債券ETF投資熱度自去年開始明顯增溫。當中又以未來受惠降息程度大的長天期債ETF最受青睞，而月配型債券ETF因每月配息，讓投資人資金運用上更為靈活，故市場關注熱度提升。
當中又以較後來募集的00937B人氣最高，受益人數近23.15萬人，不僅居四檔月配型債券ETF之冠，更高居所有投資級公司債ETF第一。觀察這四檔月配型債券ETF，投資標的都為天期較長的投資級公司債，其中00937B在指數設計上還多納入ESG考量，00933B與00773B則以金融債為主，資產品質皆無太大疑慮。
值得一提的是，00937B所布局之成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源。而就近期的配息金額來看，加計本次配息，00937B已連續3次配0.084元，亦可見其配息政策訴求穩定，讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況，造成資金運用上的困擾，以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。