「7.2強震」逼近921大地震！25年前最大慘劇　100秒震垮5萬棟房

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921大地震又稱為「集集大地震」，西元1999年、民國88年的9月21日深夜1點47分，發生長達102秒的劇烈搖晃，全台近11萬戶房屋倒塌、2千多人罹難，死傷程度僅次於1935年的關刀山地震，經濟損失估計高達台幣3647億元。
921地震的死亡人數？
921大地震共造成2417人罹難，其中以台中縣為最多、南投縣次之，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。由於地震是發生在凌晨時分，因此罹難的原因多屬於因房屋建築倒塌而被埋困所致。
921地震重創東星大樓
921大地震於台北市震度4級，地下2層、樓高12層的東星大樓受災最嚴重，當時6樓崩塌到地面，6樓以下被嚴重擠壓，又因瓦斯外洩引發火災而搜救困難，最終造成87人遭活埋的悲劇，據統計有73人死亡、14人失蹤，研判可能因倒塌大樓連日悶燒，失蹤者遺體遭到焚燒而無法尋獲。
921地震規模幾級？
921大地震的芮氏規模高達7.3級，其中南投測得7級，雲林、台中、嘉義也有6級，原本中央氣象局將地震震度分級分成0級到6級，在921大地震肆虐台灣之後，再增加1個震度分級。
為何每年9月21日都有國家級警報？
9月21日被訂作國家防災日，中央氣象局同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，進行地震及海嘯等一系列警報演練，民眾手機接獲地震警報聲響時不必恐慌，自行演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。
921大地震回顧小檔案
別名：集集大地震
芮氏規模：7.3
時間：102秒
日期：西元1999年9月21日深夜1點47分
傷亡人數：2,417人罹難、29人失蹤、11,305人受傷
房屋倒塌：51,711棟房屋全倒、53,768棟房屋半倒
經濟損失：3,647億元
東星大樓事件：
位於八德路虎林街口的東星大樓是台北市受災最嚴重的建築物，當時6樓崩塌到地面，6樓以下樓層被嚴重擠壓，又因瓦斯外洩引發火災而搜救困難，最終造成87人遭活埋的悲劇。
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