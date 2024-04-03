25年來最強！台灣規模7.2地震　外媒關心災情也擔心「護國神山」

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《NHK》引述美國國家海洋暨大氣總署指出，在地震發生之後，分別在台東成功、新北龍洞觀測到45公分及21公分高的海浪，花蓮則觀測到1公尺高的海浪。《NHK》台北支局局長逵健雄也即時連線，拍攝台北支局辦公室的損害情形。
歐美外媒也在地震發生後發出快訊，包含《路透社》、《CNN》、《BBC》都以「25年來最強地震襲擊台灣」為標題進行報導，《CNN》更開設了專區，即時進行更新。
《CNN》指出，台灣東海岸是美麗且地形崎嶇的旅遊勝地，台灣位於菲律賓海板塊以及歐亞板塊交界處，東部海岸經常發生地震。而這次受災嚴重的花蓮市是許多熱門景點的門戶，包括著名的太魯閣峽谷和清水斷崖。
《CNN》也列出了國台辦慰問災情的報導，並在文末補充，中國共產黨一直聲稱台灣是中國的領土，「但它從未控制過這個自治的民主島嶼」。
《BBC》報導則特別提到了「護國神山」台積電，指出台積電發布聲明稱，已經疏散了部分廠區的員工以確保安全，並強調無異常狀況。
《央視》報導指出，花蓮在今日早上先後發生了7.3級、6.0級、5.5級地震，花蓮在地震後發生山崩，有車輛被落石砸中。並引述中國地震台網速報目錄指出，震央週邊200公里內近5年來發生4級以上地震共256次，最大地震是本次的地震。
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