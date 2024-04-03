吳卓源激吻朱軒洋！疑當小三爆脫粉 呱吉逆風喊「我喜歡她」挨轟
昨（2）日新生代演員朱軒洋爆出劈腿「鄉民老婆」吳卓源（Julia），兩人在夜晚幽會全被周刊拍下，女友Cindy也數度發聲，認清男友偷吃。吳卓源因此染上負面形象，社群被大批網友灌爆，不過前台北市議員、知名YouTuber呱吉卻逆風力挺，「我很震驚這麼一點小事就讓一堆人脫粉，根本就是愛不夠。我到現在還是能抬頭挺胸地說：我喜歡吳卓源」，引來網友砲轟。
記者薛羽彤／綜合報導
趁著正牌女友Cindy出國，朱軒洋被拍到和吳卓源親密互動，吳卓源事後透過經紀公司澄清，「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。」然而此說法大批網友並不買單，她的社群仍遭網友洗版，負面聲浪不斷，不少人也因此「脫粉」，形象重創。
前台北市議員、知名YouTuber呱吉跟上娛樂八卦，今日凌晨在Threads上逆風發文力挺吳卓源，他寫上「我很震驚這麼一點小事就讓一堆人脫粉，根本就是愛不夠。我到現在還是能抬頭挺胸地說：我喜歡吳卓源」，隨即引來大批網友砲轟，「挺朋友就可以無視cindy受的傷害嗎？真的是在瞎挺欸，朋友也會被你害慘」、「這種沒意義的發言只會讓你沾一身腥，你不要到時候被罵又要開直播哭」、「哪天你被戴綠帽時，要記得安慰自己是件小事喔」、「等你老婆坐到別人身上，你再回來看看自己的發言」、「抬頭挺胸可能還是比吳卓源矮」。
呱吉面對網友的炮火猛攻，也絲毫不畏懼，對於網友嗆他「你好了啦，我看看多久會刪（文）」，呱吉直球回應「不論有多少人罵我，過去都不曾刪過一篇文，所以你要失望了」。
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