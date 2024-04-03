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屢傳災情！崇德段走山、大清水隧道路基消失　空勤總隊空拍畫面曝

▲空勤總隊空堪畫面。（圖／消防署提供）
▲空勤總隊空堪畫面。（圖／消防署提供）

記者孫唯容／綜合報導

花蓮東部海域發生規模7.2地震，為921大地震後規模最大的地震，全台各地有感，餘震不斷，尤以鄰近震央的花蓮災情最為嚴重。據悉，花蓮目前共傳出4棟建築物傾斜，至少8人受困，另有5處道路坍塌已實施封閉管制，其中蘇花公路崇德段台9線169公里處受地震影響出現走山，整片山體土石崩塌，大清水隧道口嚴重塌陷，交通完全中斷。

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目前空勤總隊稍早已前往空堪，確認具體情況，根據現場畫面山體發生多起崩落，現場塵土飛揚，畫面十分驚悚。稍早也傳出死亡案件，1名司機駕車行經蘇花改遭擊中，當場身亡；花蓮縣秀林鄉得卡倫步道傳出有3人遭落石砸傷，其中1人死亡，詳細情況仍待釐清。

▲空勤總隊空堪畫面。（圖／消防署提供）
▲空勤總隊空堪畫面。（圖／消防署提供）
【花蓮縣0403大地震災損情形初報如下】

一、建築物部分：

1、花蓮市軒轅路2號建物傾斜。

2、花蓮市北濱路18號建物傾斜。

3、吉安鄉仁里5街177號山海關大樓微傾斜。

4、花蓮女中多處梁柱鋼筋外露嚴重受損。

5、花蓮市明禮路統帥大廈傾斜受損嚴重。
 

▲花蓮大樓傾斜。（圖／消防署提供）
▲花蓮大樓傾斜。（圖／消防署提供）

二、道路坍塌部分

1、台11線砂脈橋段遭崩落大石阻斷通行，封閉管制。

2、台9線太魯閣以北多處山崩，往和平路線已不通，封閉管制。大清水隧道為台九線北端159K處，災情最嚴重，目前無法抵達，警方、工務段在確認中。

3、瑞港公路持續有落石今日9時進行預警封路。

4、台8線116.7K(合歡所段)，太魯閣閣口186.5k(富世所）土石坍方，封閉管制。

5、縣道193線23.5K~31.4K全線封路。


三、人員受困情形：

1.吉安鄉中山路一段山海關大樓-房屋有人受困

2.秀林鄉天祥白楊步道-有落石，民眾受困6人

3.秀林鄉崇德隧道內台九線163K-多車受困崇德隧道內

4.新城鄉花蓮縣砂卡噹上游1.5KM處-山域事故，2人受困

5.秀林鄉佐昌高地-有4人受困山區

6.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困

7.秀林鄉沙卡當步道步行約20分鐘路程-步道坍方多人受傷

8.秀林鄉台八線161.5K-坍方 1人輕傷

9.秀林鄉台八線126K碧綠-道路坍方 無人受傷

10.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困

11.花蓮市明禮路統帥大廈受困5人。

12.花蓮市軒轅路天王星大樓受困3人。

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