7.2強震害磁磚剝落免驚！最怕出現「2種裂縫」：房屋結構恐出狀況
今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的強震，最大震度在花蓮和平鄉達6級，北部也有5級，且持續有餘震發生，花蓮傳出大樓倒塌、山體崩落，且不少大樓有磁磚剝落等災情。民眾擔心地震「搖」出居家安全，台北土木技術公會理事拱祥生提到磁磚剝落都是小事，最怕的是，如果牆面出現「Ｘ」形狀的裂痕，或是有超過0.3mm裂縫，可能房屋結構出現問題，恐危及居住安全。
記者周淑萍/綜合報導
拱祥生表示地震過後，必須巡視一遍家中的裂縫，其中觀察的關鍵在於「結構性裂縫」，居家檢查的部分，先觀察家裡的樑柱有沒有裂痕、有沒有傾斜的狀況，樑柱裂縫深度寬度超過0.3mm就需要特別警覺，此外，牆面出現像是打叉型的裂縫，也會有結構安全性的疑慮。至於牆面油漆層裂開或是磁磚剝落，都屬於裝飾材，不用太過擔心。
此外，拱祥生提到不少社區大廈一樓都是商家經營，為了營造明亮的空間，會將牆面打掉，改用落地窗或是大面積的玻璃，但隔間出現改變造成牆面不夠多，當遇到強震來襲時抵抗力不夠，就會像軟腳蝦一般地倒塌，進而造成公共安全。
🟡信義房屋提供建物自我檢查：
📍1「由外而內」檢視：先看建築物是否傾斜、沉陷。
📍2「由下而上」檢視：從1樓開始檢查是大樓否柱子有嚴重裂縫或混擬土壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓是開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅改變為賣場等建築物都要多加留意。
📍3注意「注意樑、柱、承重牆、樓板」：檢查是否有明顯裂縫，若裂縫寬度大於0.3mm且位於承載結構的樑柱，或有地基沉陷、傾斜時，需盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。
而震後餘震不斷，平時確認居家環境「層板牢固、高櫃固定、逃生動線清空、天然氣瓦斯管線是否鬆脫、檢視玻璃強度」5大重點，在地震來時，才能將災害降至最低。