Anthony Edwards震撼暴扣！給勇士「送溫暖」 灰狼113:106勝火箭
休士頓火箭今（3）日在客場與明尼蘇達灰狼隊交手，灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards上演驚天雙手暴扣，帶領灰狼以113:106擊敗火箭，而火箭則是吞下近期的2連敗，又落後給金州勇士達到2.5場勝差。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽最後時刻，兩隊打得難分難解，Fred VanVleet的三分球，讓火箭追到只差1分，但隨後Mike Conley切入進球，Anthony Edwards在剩下58.1秒時抄掉VanVleet的球、上演精采暴扣，讓灰狼領先到5分。
之後Edwards還灌不過癮，靠著Jalen Green的掉球失誤，又快攻灌籃得手，比賽至此結果也大致底定。Anthony Edwards這場比賽得到21分，N. Reid攻下25分；灰狼方面Jalen Green攻下全場最高的26分，VanVleet得到22分。
火箭之前靠著Jalen Green的爆發，一度拉開11連勝，不過最近兩場分別輸給達拉斯獨行俠和明尼蘇達灰狼，反觀金州勇士正處於4連勝當中，他們又被後者拉開到2.5場勝差。
灰狼這場比賽贏球後，西區前3的球隊奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼和丹佛金塊戰績同為52勝23敗，3隊沒有勝差，競爭激烈。
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