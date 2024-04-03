快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

憂地震災害！GU APP週年慶取消　柯佳嬿今不當SOGO資生堂一日店長

▲花蓮發生芮氏規模7.2強震，台灣極優服飾GU Taiwan決定取消兒童清明連假GU APP週年慶，藝人柯佳嬿也取消下午忠孝SOGO百貨資生堂一日店長活動，希望一切平安。（圖／翻攝自柯佳嬿FB）
▲花蓮發生芮氏規模7.2強震，台灣極優服飾GU Taiwan決定取消兒童清明連假GU APP週年慶，藝人柯佳嬿也取消下午忠孝SOGO百貨資生堂一日店長活動，希望一切平安。（圖／翻攝自柯佳嬿FB）

記者蕭涵云/綜合報導

全台有感今（3）日上午花蓮發生芮氏規模7.2強震，至今仍餘震不斷。為與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安，台灣極優服飾有限公司（GU Taiwan）決定取消兒童清明連假期間，原定4月4日至4月11日將舉辦的「GU APP週年慶」相關活動；而藝人柯佳嬿也透過粉專限動，告知下午於台北忠孝SOGO百貨的SHISEIDO資生堂一日店長活動取消，「希望大家都注意安全，一切平安」。

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今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2強震，是921後最大地震震撼全台。有感強震災害影響，台灣極優服飾有限公司（GU Taiwan）經謹慎評估後，決定取消原訂於4月4日至4月11日舉辦的「GU APP週年慶」相關活動，GU Taiwan與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安。

▲GU原訂於連假期間推出APP週年慶活動，現考量地震災情，決定取消。（圖／GU提供）
▲GU原訂於連假期間推出APP週年慶活動，現考量地震災情，決定取消。（圖／GU提供）
官方低調透露，雖網路活動較不受影響，但「因為這次地震台灣各地都有傳出災情，花蓮地區也比較嚴重，評估這時間可能比較不適合舉辦歡慶相關的優惠活動，因此決定暫時先取消」，聽來相當窩心。

而藝人柯佳嬿原訂今天下午於台北忠孝SOGO百貨，擔任SHISEIDO資生堂激抗痕系列，新品上市發表會一日店長的活動也受影響，她透過粉專限動告知，餘震不斷，因安全考量，原定下午資生堂活動決定取消，「希望大家都注意安全，一切平安」。

▲柯佳嬿今取消原訂SOGO資生堂一日店長活動。（圖／翻攝自柯佳嬿FB）
▲柯佳嬿今取消原訂SOGO資生堂一日店長活動。（圖／翻攝自柯佳嬿FB）

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