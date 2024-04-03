憂地震災害！GU APP週年慶取消 柯佳嬿今不當SOGO資生堂一日店長
全台有感今（3）日上午花蓮發生芮氏規模7.2強震，至今仍餘震不斷。為與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安，台灣極優服飾有限公司（GU Taiwan）決定取消兒童清明連假期間，原定4月4日至4月11日將舉辦的「GU APP週年慶」相關活動；而藝人柯佳嬿也透過粉專限動，告知下午於台北忠孝SOGO百貨的SHISEIDO資生堂一日店長活動取消，「希望大家都注意安全，一切平安」。
記者蕭涵云/綜合報導
今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2強震，是921後最大地震震撼全台。有感強震災害影響，台灣極優服飾有限公司（GU Taiwan）經謹慎評估後，決定取消原訂於4月4日至4月11日舉辦的「GU APP週年慶」相關活動，GU Taiwan與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安。
官方低調透露，雖網路活動較不受影響，但「因為這次地震台灣各地都有傳出災情，花蓮地區也比較嚴重，評估這時間可能比較不適合舉辦歡慶相關的優惠活動，因此決定暫時先取消」，聽來相當窩心。
而藝人柯佳嬿原訂今天下午於台北忠孝SOGO百貨，擔任SHISEIDO資生堂激抗痕系列，新品上市發表會一日店長的活動也受影響，她透過粉專限動告知，餘震不斷，因安全考量，原定下午資生堂活動決定取消，「希望大家都注意安全，一切平安」。