不斷更新／7.2強震！高鐵13時全線恢復營運　台鐵4區4級地震辦理

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花蓮今（3）日上午7時58分，發生規模7.2有感地震，全台各地啟動因應措施，雙鐵部分，台灣高鐵採降級運轉，自11：00至13：00間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出一班全車自由座列車（第六節商務車廂除外）以疏運旅客，上述時段（以端點站發車時間為準）原時刻表各車次取消；台鐵則依照區間，分別實施4級強、3級強地震辦理措施。
高鐵表示，此次地震受影響路段超過275公里，且部分路段測得3級地震告警，依台灣高鐵地震應變標準作業程序，維修人員需配合隨乘巡檢及軌道之動搖測試，且列車通過受影響區域須先以注意進行方式(時速45公里以下)運轉，後續再分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度，目前巡檢作業仍在持續進行中，敬請旅客耐心等候。
台鐵部分，中區苗栗=台南，海線 沙鹿=彰化、香山=通霄間，集集線按4級強地震辦理；竹南=苗栗，沙鹿=通霄間，鳳林=臺東=太麻里、礁溪=八堵、基隆=臺中=岡山(含各支線)、竹南=通霄、沙鹿=彰化(含成追線)按4級地震辦理，岡山=高雄=太麻里、通霄=沙鹿按3級地震辦理。
另經工電單位巡查路線及電車線設備，10:45工電單位回報樹林=楊梅、竹南=彰化(海線)、豐原=彰化=高雄=臺東路線電車線均無異狀，上述路段恢復常速行駛，10:28花蓮縣政府東北方30.5公里發生芮氏規模5.3餘震，花蓮=光復按4級地震辦理。
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