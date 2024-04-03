台灣最高峰遇7.2地震！24秒嚇爆影片曝 他臉慘白：玉山要切半了
花蓮今（3）天一早7時58分發生芮氏規模7.2大地震，全台劇烈搖晃、餘震不斷。地震發生時你在哪裡？一群山友地震發生時正巧登頂台灣最高峰、標高3952公尺的玉山，有人被嚇得臉色發白，事後驚說：「真的超級可怕，我以為玉山要切半了！」45秒台灣最高峰遇地震影片曝光引發討論。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO稍早在Threads上，分享在台灣最高峰感受7.2級地震的影片，嚇說：｢人生差點沒了！｣只要影片中，一行6~7人組的登山客坐在頂峰岩石上，身體搖晃，驚說：「我真的要嚇死了，抓著抓著！」、「主峰地震」，有人說幸好已經上到頂峰，沒有落石，要是地震是發生在下面那段就慘了。
45秒最高峰感受7.2級地震影片曝光後引發討論，短短2小時就吸引近3萬人案讚，超過400多則留言。原PO認了自己就是片中最後臉色發白的那一位，嚇說：「真的超級可怕，我以為玉山要切半了！」他也說此行大家都有戴安全帽，也會注意落石情形。
台灣玉山國家公園管理處表示，已派員前往園區各熱門遊憩登山路線進行巡查，目前玉山國家公園各遊客中心尚無災情，不過南安遊客中心已依花蓮縣政府公告停止上班上課而暫停開放。管理處還提醒，地震將增加落石風險，請從事山域遊憩的山友務必注意安全，想取消入園的山友可申請退費。