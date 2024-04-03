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花蓮大地震！太魯閣國家公園「封山」4天　玉山、雪霸情況總彙整

▲地震爆發，雪霸強烈建議山友們應該審慎這一陣子的登山計畫，適時延期或調整。（圖／雪山國家公園遊憩科提供）
▲地震爆發，雪霸強烈建議山友們應該審慎這一陣子的登山計畫，適時延期或調整。（圖／雪山國家公園遊憩科提供）

記者黃建霖/綜合報導

今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的大地震，震央位於東經121.67度、北緯23.77度，地震深度為15km，已造成山區部分區域出現崩塌和落石。《NOWnews》也統整目前登山路線的情況，雪霸國家公園有坍方、落石的情況，建議要入山者修改登山計畫；而玉管處目前回報無災情，但也要小心出現落石的情況。

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中央氣象署地震測報中心今早測出，台灣上午7:58發生規模7.2的地震，震央位於臺灣東部海域，地震深度為15km。今早的地震發生後，預計「後續餘震機率高，民眾請多加留意。」

而也有民眾在網路上分享影片，熱門登山路線「奇萊南華」路上、位於花蓮縣秀林鄉的「光被八表」紀念碑，在地震發生時劇烈搖晃，還有部分碑石崩落，而在不遠處的山頭也出現山崩的情況，塵土飛揚。

另外，在花蓮秀林鄉的「得卡倫步道」約300公尺處，有登山客遭落石砸中，造成3人死亡、1人輕傷的情況，若民眾預計途經此處，應立刻改變計畫。

太魯閣國家公園「封山」4天　至2024年4月7日止


太魯閣國家公園表示，花蓮地區仍餘震不斷，請遊客這幾天勿前往園區。目前全園區封閉（含入山入園）禁止進入，太魯閣國家公園封閉4天，至2024年4月7日止。

太魯閣國家公園內各級步道皆有不同程度之損壞，其中小錐麓步道、得卡倫步道燕子口步道、砂卡礑步道、白楊步道及慈母橋步道等多處步道有落石、坍方等情形，且有遊客在步道上受傷。太魯閣國家公園管理處正持續進行道路及步道搶修作業，並評估園區安全狀況。

▲地震爆發，雪霸強烈建議山友們應該審慎這一陣子的登山計畫，適時延期或調整。（圖／雪山國家公園遊憩科提供）
▲地震爆發，雪霸強烈建議山友們應該審慎這一陣子的登山計畫，適時延期或調整。（圖／雪山國家公園遊憩科提供）
雪霸國家公園多處山崩、地滑　強烈建議山友將「登山計畫」延期或調整

雪霸國家公園遊憩科表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻傳是這座島的宿命，今天早上的地震已經誘發山區多處山崩、地滑等災情，加上清明連假後期的天氣預報也不好，地震造成的土石鬆動，若雨水滲入將更容易導致二次災害，因此「雪霸強烈建議山友們應該審慎這一陣子的登山計畫，適時延期或調整。也希望所有在山區的朋友都安好」。

▲今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的大地震，雪山國家公園建議暫緩登山行程。（圖／雪山國家公園提供）
▲今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的大地震，雪山國家公園建議暫緩登山行程。（圖／雪山國家公園提供）
另外地震也確實造成一些山區出現聯外道路和山道崩塌的情況，雪山國家公園遊憩科也做出震後災情簡要說明：

登山步道及設施

⛰️大鹿林道東線5.2K崩壁仍有零星大小落石。
⛰️雪見司馬限林道5.5K邊坡坍方道路中斷、18K大落石阻礙交通(已搶通)及26.7K邊坡大量落石(可步行，預計4/4清坍)，目前二本松管制點已解除並開放通行。

其他聯外道路：災阻路段1處、災情4處(詳細受災路段以公路總局發布最新消息為主)
⛰️台14甲線23K+400鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
⛰️台8線臨37便道21K+700中橫便道落石
⛰️台8線98K榮興路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。
⛰️台14甲線18K+700翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行。
⛰️台8線97K榮興路段，零星落石掉落，尚可雙向通行。

玉山國家公園尚無災情　但南山遊客中心暫停開放

至於玉山國家公園方面則表示，已派員前往園區各熱門遊憩登山路線進行巡查（包括玉山主峰線、八通關越嶺線西段至雲龍瀑布、中之關步道、瓦拉米步道等），目前回報玉山國家公園各遊客中心尚無災情。

不過玉山國家公園官方也提醒遊客和山友，目前南安遊客中心已依花蓮縣政府公告停止上班上課而暫停開放，且地震將導致落石風險增，從事山域遊憩的山友務必注意安全，至於因此想取消入園的山友「可依玉管處發布的未入園可退費期間113年4月3日至7日申請退費」。

特別提醒：近期如要進入山區，不論是車輛行駛在新中橫公路（台21線及台18線）、南橫公路（台20線）及玉長公路（台30線）都要特別注意邊坡落石。

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