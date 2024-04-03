獨家／綜藝大集合遇強震！包車南下突冒煙 啦啦隊女神嚇壞等救援
台灣花蓮今（3）日早上發生規模7.2強震，目前餘震不斷發生，各地災情頻傳，也連帶影響娛樂圈。稍早，由胡瓜主持的長壽節目《綜藝大集合》包車前往錄影地點，怎料，因為強震的關係，導致遊覽車避震器故障，包含啦啦隊女神口水等多位藝人紛紛嚇壞，只能下車等待救援。民視也向《NOWnews今日新聞》證實此事，目前製作單位已在第一時間妥善安排接送事宜，藝人們均平安無事。
記者詹鎰睿／綜合報導
味全龍啦啦隊小龍女成員口水（宜芳）在今日早上地震發生時，人剛好在遊覽車上準備前往錄影地點，她嚇壞直呼：「我剛剛在巴士上，我以為我在做吉普車，第一次遇到這麼大的地震，大家還好嗎？」怎料過沒多久，口水就拍下大家紛紛離開遊覽車的畫面，只見阿虎、馬國畢等藝人頂著烈日、冒險過馬路，讓人好憂心，而口水也解釋當下狀況，「途中輪胎冒煙，緊急換車！」
對此，經《NOWnews今日新聞》詢問後，民視也趕緊回應報平安，「《綜藝大集合》今日於苗栗三義五穀宮錄影，突遇花蓮規模7.2地震，外景途中在桃園因震度過大，導致藝人群所搭乘小巴士避震器故障，在路邊等待救援，製作單位第一時間已妥善安排接送事宜，確認藝人均平安無事，會繼續送幸福獎金為觀眾服務。感謝超敬業藝人群，祈願大家平安、一切平安。」
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