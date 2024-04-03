新莊頤品飯店爆食物中毒！62人不適、9人就醫　衛生局命暫停營業

花蓮芮氏規模7.2地震！災情傳出多人受困　全台特搜隊前往救援

▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台南市特搜隊。（圖／翻攝畫面）
▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台南市特搜隊。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，全台各地有感，且餘震不斷，而花蓮當地災情頻傳，包含4棟建築物傾斜或倒塌，以及多人受困受傷情形，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，包括雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣，均已陸續出動前往救援。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據初步了解，截至上午10時，花蓮縣已傳出22件大大小小的災情，包含4棟建築物傾斜，目前多人受困，另有5處道路坍塌，現在已實施封閉管制，詳細救援情形持續更新。

▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台北市特搜隊。（圖／翻攝畫面）
▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台北市特搜隊。（圖／翻攝畫面）
【花蓮縣0403大地震災損情形初報如下】

一、建築物部分：

1、花蓮市軒轅路2號建物傾斜。

2、花蓮市北濱路18號建物傾斜。

3、吉安鄉仁里5街177號山海關大樓微傾斜。

4、花蓮女中多處梁柱鋼筋外露嚴重受損。

5、花蓮市明禮路統帥大廈傾斜受損嚴重。

▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台東縣特搜隊。（圖／翻攝畫面）
▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為台東縣特搜隊。（圖／翻攝畫面）
二、道路坍塌部分

1、台11線砂脈橋段遭崩落大石阻斷通行，封閉管制。

2、台9線太魯閣以北多處山崩，往和平路線已不通，封閉管制。大清水隧道為台九線北端159K處，災情最嚴重，目前無法抵達，警方、工務段在確認中。

3、瑞港公路持續有落石今日9時進行預警封路。

4、台8線116.7K(合歡所段)，太魯閣閣口186.5k(富世所）土石坍方，封閉管制。

5、縣道193線23.5K~31.4K全線封路。

三、人員受困情形：

1.吉安鄉中山路一段山海關大樓-房屋有人受困

2.秀林鄉天祥白楊步道-有落石，民眾受困6人

3.秀林鄉崇德隧道內台九線163K-多車受困崇德隧道內

4.新城鄉花蓮縣砂卡噹上游1.5KM處-山域事故，2人受困

5.秀林鄉佐昌高地-有4人受困山區

6.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困

7.秀林鄉沙卡當步道步行約20分鐘路程-步道坍方多人受傷

8.秀林鄉台八線161.5K-坍方 1人輕傷

9.秀林鄉台八線126K碧綠-道路坍方 無人受傷

10.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困

11.花蓮市明禮路統帥大廈受困5人。

12.花蓮市軒轅路天王星大樓受困3人。

▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為彰化縣特搜隊。（圖／翻攝畫面）
▲3日上午，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，目前全台各縣市的搜救隊已啟動，圖為彰化縣特搜隊。（圖／翻攝畫面）

 


更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

快訊／花蓮錐麓古道3登山客遭落石砸中　皆無生命跡象

花蓮芮氏規模7.2地震！全台災情傳出　消防署提醒「保命3步驟」

花蓮得卡倫步道落石砸中3人　2人卡樹上、1人遭大石壓死

花蓮已傳22件災情！4棟大樓傾斜　土石坍方多人受困

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞