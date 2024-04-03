花蓮芮氏規模7.2地震！災情傳出多人受困　全台特搜隊前往救援

我是廣告 請繼續往下閱讀
【花蓮縣0403大地震災損情形初報如下】
一、建築物部分：
1、花蓮市軒轅路2號建物傾斜。
2、花蓮市北濱路18號建物傾斜。
3、吉安鄉仁里5街177號山海關大樓微傾斜。
4、花蓮女中多處梁柱鋼筋外露嚴重受損。
5、花蓮市明禮路統帥大廈傾斜受損嚴重。
二、道路坍塌部分
1、台11線砂脈橋段遭崩落大石阻斷通行，封閉管制。
2、台9線太魯閣以北多處山崩，往和平路線已不通，封閉管制。大清水隧道為台九線北端159K處，災情最嚴重，目前無法抵達，警方、工務段在確認中。
3、瑞港公路持續有落石今日9時進行預警封路。
4、台8線116.7K(合歡所段)，太魯閣閣口186.5k(富世所）土石坍方，封閉管制。
5、縣道193線23.5K~31.4K全線封路。
三、人員受困情形：
1.吉安鄉中山路一段山海關大樓-房屋有人受困
2.秀林鄉天祥白楊步道-有落石，民眾受困6人
3.秀林鄉崇德隧道內台九線163K-多車受困崇德隧道內
4.新城鄉花蓮縣砂卡噹上游1.5KM處-山域事故，2人受困
5.秀林鄉佐昌高地-有4人受困山區
6.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困
7.秀林鄉沙卡當步道步行約20分鐘路程-步道坍方多人受傷
8.秀林鄉台八線161.5K-坍方 1人輕傷
9.秀林鄉台八線126K碧綠-道路坍方 無人受傷
10.秀林鄉長春祠風景區隧道-坍方4人員受困
11.花蓮市明禮路統帥大廈受困5人。
12.花蓮市軒轅路天王星大樓受困3人。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。