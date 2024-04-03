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7.2強震災情不斷！填補災損光有基本地震險不夠　專家建議這樣保

▲花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2地震，消防署特搜人員在花蓮天王星大樓搜索中。（圖／消防署提供）
▲花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2地震，消防署特搜人員在花蓮天王星大樓搜索中。（圖／消防署提供）

記者顏真真／台北報導

台灣花蓮外海今（3）日上午發生芮氏規模7.2的有感強震，後續餘震不斷湧現，許多民眾擔憂。不過，根據統計，截至2月止，全台住宅地震險平均投保率僅約34.4%，即便有效保單占比最高的桃園及新竹地區，也只有4成2左右，而且住宅地震基本險僅承保建築物，理賠上限也只有150萬元，專家建議可依實際需要加保其他地震保險，以提高保障轉移風險。

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由於921地震造成住宅損失金額高達1284億元，當時民眾投保地震保險比率僅0.28%，為強化運用保險機制分攤重大天然災害風險，保障民眾居家財產安全，自2022年起民眾投保住宅火災險，就會自動涵蓋地震基本保險保障，即住宅火災及地震基本保險。不過，根據統計，截至今（2024）年2月止，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件，若依據內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。

雖然地震基本保險的保障範圍包含因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等危險事故，造成住宅建築物倒塌或不堪居住的全損時，以重置成本為基礎，不過，最高理賠保險金額僅150萬元及臨時住宿費用20萬元，而這樣的補貼基本上是不敷損失，畢竟現在一間房子都要數百萬元至千萬元以上。

也因為住宅地震險只提供住家最基本的地震風險保障，產險業建議，除投保地震基本險之外，市場也有多項附加地震保險商品，民眾可依實際需要加保，如擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款。

國泰產險主管就指出，若要增加地震風險保障，民眾可搭配投保包括超額地震險、擴大地震險或輕損地震險，其中超額地震險是當建築物達半倒以上可申請理賠，如果認為地震基本險保額最高150萬不足，可另行加購。

至於擴大地震險或輕損地震險，小額損失即可申請理賠，通常費率較高，如預算較充足的民眾可選擇購買，國泰產險主管建議，民眾應每年檢視保單內容，並適時調整保險金額及承保範圍以確保保障無虞。

不過，國泰產險主管也提醒，地震保險商品種類繁多，各種商品的理賠啟動條件及理賠金額算法均不同，如是否扣折舊等，民眾應了解自己購買的商品內容，以避免理賠與自己的認知產生落差。

此外，住家可能受損的標的包含建築物本體、裝潢及屋內動產，各種地震保險商品所保障的標的物也不一樣，例如地震基本險及超額地震險以保障建築物本體為主，擴大地震險及輕損地震險的保障標的則會因商品內容而略有差異，建議民眾應於投保前先了解清楚以避免混淆。

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