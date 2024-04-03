7.2強震災情不斷！填補災損光有基本地震險不夠　專家建議這樣保

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雖然地震基本保險的保障範圍包含因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等危險事故，造成住宅建築物倒塌或不堪居住的全損時，以重置成本為基礎，不過，最高理賠保險金額僅150萬元及臨時住宿費用20萬元，而這樣的補貼基本上是不敷損失，畢竟現在一間房子都要數百萬元至千萬元以上。
也因為住宅地震險只提供住家最基本的地震風險保障，產險業建議，除投保地震基本險之外，市場也有多項附加地震保險商品，民眾可依實際需要加保，如擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款。
國泰產險主管就指出，若要增加地震風險保障，民眾可搭配投保包括超額地震險、擴大地震險或輕損地震險，其中超額地震險是當建築物達半倒以上可申請理賠，如果認為地震基本險保額最高150萬不足，可另行加購。
至於擴大地震險或輕損地震險，小額損失即可申請理賠，通常費率較高，如預算較充足的民眾可選擇購買，國泰產險主管建議，民眾應每年檢視保單內容，並適時調整保險金額及承保範圍以確保保障無虞。
不過，國泰產險主管也提醒，地震保險商品種類繁多，各種商品的理賠啟動條件及理賠金額算法均不同，如是否扣折舊等，民眾應了解自己購買的商品內容，以避免理賠與自己的認知產生落差。
此外，住家可能受損的標的包含建築物本體、裝潢及屋內動產，各種地震保險商品所保障的標的物也不一樣，例如地震基本險及超額地震險以保障建築物本體為主，擴大地震險及輕損地震險的保障標的則會因商品內容而略有差異，建議民眾應於投保前先了解清楚以避免混淆。
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