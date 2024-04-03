LE SSERAFIM中村一葉爆交往&TEAM成員K！狗仔流出「約會吃飯照」

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Kazuha跟K用餐2小時後，一輛計程車停在巷子等人，一名高大男頭戴帽子先出來，一邊環顧四周一邊鑽上車，3分鐘後Kazuha離開店，上了同一輛計程車，2人搭車離開。
《週刊文春》詢問Kazuha的公司，「SOURCE MUSIC」澄清Kazuha跟K並非在約會，但承認他們有見面，「他們確實以朋友的關係吃過飯。」週刊更在文末賣關子，寫下「2人上車後，還做出驚人的事」，將於4日公開2人更多照片。
有傳聞指出，K跟Kazuha從2022年夏天交往至今1年多，去年夏天被發現後分手；網友則質疑Kazuha是於2022年以練習生身分到韓國，團體同年出道，「2人在這之前是怎麼認識的？」
LE SSERAFIM於2022年5月2日出道，原本由宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉、洪恩採、金佳覽等6位來自日本、韓國的成員組成，但金佳覽去年（2023）5月在出道不到半年時爆出校園霸凌案，她因身心受創最終退團，LE SSERAFIM最終以5人體制活動，其中宮脇咲良曾是AKB48 Team A、IZ*ONE的成員；金采源也隸屬過IZ*ONE；許允眞曾參加知名選秀《PRODUCE 48》，3人早在LE SSERAFIM出道前，就小有名氣。
&TEAM也是2022年出道的男團，跟LE SSERAFIM的母公司都為「HYBE」，成員也是來自各國，包含日本國籍K、FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI、德日混血MAKI以及台灣成員王奕翔。
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