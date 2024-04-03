全台7.2強震！新北33樓觀景餐廳慘況曝　雙北餐飲今暫停營業一覽

▲新北市政府33樓的餐廳「典藏33觀景餐廳」，因為地震導致碗盤碎裂、物品東倒西歪，宣布今日店裡暫停營業一天。（圖／翻攝「典藏33觀景餐廳」臉書）
▲新北市政府33樓的餐廳「典藏33觀景餐廳」，因為地震導致碗盤碎裂、物品東倒西歪，宣布今日店裡暫停營業一天。（圖／翻攝「典藏33觀景餐廳」臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

今（3）日上午7時58分，全台發生規模達7.2有感地震，雙北也明顯感受到，多家高樓餐廳也受到影響，像是新北市政府33樓的餐廳「典藏33觀景餐廳」因為地震導致碗盤碎裂、物品東倒西歪，宣布今日店裡暫停營業一天。位處附近的百揚大樓內的Mega50餐飲及宴會，同樣也宣布歇業一天。

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📍典藏33觀景餐廳
臉書發布緊急通知，因地震的關係，東西全部東倒西歪，從發布的照片中可見餐廳慘況，碗盤碎裂，還有書本散落一地，堪稱一片狼籍，業者提到為了要好好收拾環境，宣布今日店裡暫停營業一天。

▲「典藏33觀景餐廳」裳傳多張照片，因為地震導致碗盤碎裂等慘狀。（圖／翻攝典藏33觀景餐廳臉書）
▲「典藏33觀景餐廳」裳傳多張照片，因為地震導致碗盤碎裂等慘狀。（圖／翻攝典藏33觀景餐廳臉書）
📍Mega50餐飲及宴會
同樣在附近的百揚大樓內的Mega50餐飲及宴會，裡頭包含有48樓望月樓粵菜餐廳、49樓Asia49亞洲料理及酒廊、50樓Café自助餐廳等，今日也是暫停營業一天。

📍乾杯集團
基於安全考量，旗下餐廳檢視、恢復環境安全，今日部分分店午間或全天候暫停營業，老乾杯：信義店中午暫停營業、大直忠泰店中午餐期暫停營業（配合百貨延至15:00開店）、SOGO復興店中午餐期暫停營業（為單店狀況，目前非百貨停業）、南西店中午餐期暫停營業（為單店狀況，目前非百貨停業）、板橋大遠百店中午餐期暫停營業(為單店狀況 目前非百貨停業)。詳細各店營業狀況建議至官網查詢。目前4月3日全天不營業的為黑毛屋本家SOGO復興。
 

▲「老乾杯」今天有多家分店暫停營業半天，全天不營業的為黑毛屋本家SOGO復興。（圖／乾杯集團提供）
▲「老乾杯」今天有多家分店暫停營業半天，全天不營業的為黑毛屋本家SOGO復興。（圖／乾杯集團提供）
📍微風南山：川雅、MiraWan、和牛47、CE LA VI 今（3日）中午時段未營業。

📍君品酒店「頤宮中餐廳 Le Palais」：今（3日）全日暫停營業。

📍漢來海港敦化店：業者表示因為百貨設備需修繕，今（3日）全日暫停營業。

📍涮乃葉：桃園台茂店、花蓮遠百店、新店小碧潭店，今（3日）暫停營業一天。

📍果然匯：今（3日）板橋店午餐餐期調整為12：30至16：00。

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