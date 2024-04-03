花蓮強震　陳其邁指示第一時間馳援東部救災

花蓮外海今(3)日發生規模7.2地震，全臺灣有感，高市府跨局處掌握各區情況，市長陳其邁除要求消防局特搜待命，並已和花蓮、台東聯繫，目前特搜隊已抵達花蓮支援救災。陳其邁也其邁隨即召開應變會議，啟動緊急應變中心應變機制，了解掌握各區狀況，截至目前為止，高雄僅傳出零星電梯故障案件，受困於電梯的民眾均已平安脫困，無人員傷亡。
記者郭凱杰／高雄報導
有關大眾運輸應變因應，陳其邁表示，市府第一時間成立緊急應變中心掌握狀況，輕軌依照SOP載客慢速巡軌，確認安全無虞即恢復正常速度營運。捷運載客列車則慢速行駛至車站後清車，一度暫停載客，待全線巡軌檢視確認安全，橘線、紅線分別於8點26分、8點34分已恢復正常載客營運行駛。建築物部分及公路橋梁皆無受損、倒塌，水電供應正常。各地狀況仍持續留意掌握中。
陳其邁關心東部災況，第一時間上午8時指示消防局特搜待命，緊急與花蓮、台東聯繫，特搜隊稍早至屏北軍機場，搭乘C130運輸機前往花蓮支援救災，目前已搭機抵達花蓮機場。第一梯次10人、一隻搜救犬及各式搜救裝備，準備4公噸的專業救援裝備器具，已出發馳援災害現場；第二梯次持續整備中。
對於地震相關資訊，陳其邁提醒民眾朋友，務必以官方發布消息為主，避免傳遞錯假訊息造成恐慌，另外，強震過後，中央氣象署示警，未來幾天可能陸續發生餘震，陳其邁也叮嚀民眾朋友，留意正確的地震資訊，西南沿海地區留意海嘯警報，近期都得提高警覺。
同時，身為高雄市議會警消衛環召集人的市議員林智鴻也表示，在花蓮親戚的家中物品也全數倒落。得知特搜隊員準備前往救援後，他立即準備慰勞金到消防局楠梓訓練中心慰勞特搜大隊，並與消防局王志平局長一起陪同隊員們至屏東機場，希望所有隊員能把握黃金救援72小時，若有受困民眾盡力搶救，救災救難的同時也要顧及自身安全。
另外，特別感謝從高雄至花蓮經營的康橋飯店提供免費住宿與盥洗給高雄特搜隊員，讓高雄特搜隊可以無後顧之憂的24小時輪班協助救災。