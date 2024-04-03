強震釀新店坡地滑落 侯友宜：有立即性危險撤離13居民
今（3）日上午7時許花蓮外海發生7.2地震，各地皆傳出災情，新北市新店安坑社區也傳出坡地滑落，對此市長侯友宜上午在土木技師陪同下前往視察，說明有立即性危險，第一時間立即撤離13名居民安置到飯店，也會連夜把受損8戶做好安全補強，另社區有500多戶，該預防性撤離今天會做好，也避免還有餘震造成傷害。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜今日上午前往新店安坑社區安泰路視察，受訪時表示，本次地震造成坡地滑落，有立即性的危險，所以第一個時間將13名的居民立即撤離到飯店做好安置，同時也請工處與土木技師到現場來查看，為了要防止還有餘震會造成社區更大的傷害，因此會做好社區結構土木的安全檢測，該預防性撤離會預防性撤離。
對於社區內受損8戶，侯友宜表示，會連夜做好安全補強，這當中有簡易自來水受到損害，也會立即搶救完畢，讓社區內民生用水沒有問題，至於鄰損或財損部分，也會做好整體通報處理。
媒體追問社區也出現地裂情況，是否也將撤離住戶，侯友宜說，隔壁幾戶都已經先行離開，會與社區管委會密切合作外，將整個社區500戶進行房屋安全及坡地損害評估，該預防性撤離今天把它做好，該撤離就先撤離，也避免還有餘震再造成傷害。