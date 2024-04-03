巡查北市3中學　蔣萬安：確保安全無虞才讓孩子上課

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那目前截至到此刻，總共有六所學校通知宣布停課，第一就是民族實中有發生不管是天花板掉落、外牆剝落等各種狀況，基於孩子的安全，校長也通知即刻停課，總共兩百多位學生，目前大概只剩下不到四十位同學，先在校內集中照顧，他們用完餐回家。
第二個為景美女中，我在高三的教室部分，因為一樣有發生包括燈具掉落，還有外牆剝落等情形，所以學校也跟教師會討論多次之後，也宣布高三同學總共有十八個班級停課。大安高工，因為有教學大樓停電，以及學校停水的情形，停電停水，所以學校去考量學生後續的上課情形，也就宣布停課。
那另外還有包括誠正國中有天花板掉落情形，有剝落、龜裂，所以即刻也宣布停課。另外還有稻江商職，因為它校區狹小，那如果需要緊急疏散，學生會到馬路上，所以也宣布即刻停課。另外還有師大附中，在高一的教室部分，也基於學生的安全，校方先讓高一學生停課，後續會持續的關注，而且請校方隨時進行相關校舍，學生安全的巡檢，那校長還有學校方，都會即刻通知市府。
至於被問及如何確保在連假回來之後，都有辦法正常的上課？蔣萬安說，所以從今天即刻起，除了做所有全市學校校舍建物的巡檢以外，區公所也都有專業的結構技師來協助專業的鑑定，所一定是確保學生在受教過程當中安全無虞，所以特別從今天啟動，然後連假期間也會即刻的再一次做一次全面的巡檢，一定是安全無虞，才會讓孩子到校上課。
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