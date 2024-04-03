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巡查北市3中學　蔣萬安：確保安全無虞才讓孩子上課

▲蔣萬安巡查民族實中。（圖／記者邱新博攝，2024.04.03）
▲蔣萬安巡查民族實中。（圖／記者邱新博攝，2024.04.03）

記者邱新博／台北報導

今早7時58分發生規模7.2強震，全台皆有感，台北也傳出災情，台北市教育局通令各學校，在經過評估後可以自行宣布停課，截自目前一共6所中學有停課狀況。台北市長蔣萬安表示，從今天即刻起會做全市校園巡檢，一定確保學生在受教過程當中安全無虞，才讓學生回到學校。

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蔣萬安今天赴民族實中與景美女中巡查，蔣萬安說明，今天早上發生了大地震之後，因為在臺北市有四級以上地震發生，所以立即啟動了災害緊急應變中心成立，學校方面也即刻的透過教育局宣布、通令各個學校，針對整個校園包括校舍教學中心各建物，進行全面的巡檢，那只要認為有安全疑慮，或者是對於後續學生上課有影響，校長可以即刻的宣布停課。

那目前截至到此刻，總共有六所學校通知宣布停課，第一就是民族實中有發生不管是天花板掉落、外牆剝落等各種狀況，基於孩子的安全，校長也通知即刻停課，總共兩百多位學生，目前大概只剩下不到四十位同學，先在校內集中照顧，他們用完餐回家。

第二個為景美女中，我在高三的教室部分，因為一樣有發生包括燈具掉落，還有外牆剝落等情形，所以學校也跟教師會討論多次之後，也宣布高三同學總共有十八個班級停課。大安高工，因為有教學大樓停電，以及學校停水的情形，停電停水，所以學校去考量學生後續的上課情形，也就宣布停課。

那另外還有包括誠正國中有天花板掉落情形，有剝落、龜裂，所以即刻也宣布停課。另外還有稻江商職，因為它校區狹小，那如果需要緊急疏散，學生會到馬路上，所以也宣布即刻停課。另外還有師大附中，在高一的教室部分，也基於學生的安全，校方先讓高一學生停課，後續會持續的關注，而且請校方隨時進行相關校舍，學生安全的巡檢，那校長還有學校方，都會即刻通知市府。

至於被問及如何確保在連假回來之後，都有辦法正常的上課？蔣萬安說，所以從今天即刻起，除了做所有全市學校校舍建物的巡檢以外，區公所也都有專業的結構技師來協助專業的鑑定，所一定是確保學生在受教過程當中安全無虞，所以特別從今天啟動，然後連假期間也會即刻的再一次做一次全面的巡檢，一定是安全無虞，才會讓孩子到校上課。

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