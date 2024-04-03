影／中和環狀線「板新段鋼樑位移」！侯友宜到場視察 疏散1300人
今（3）日早上7時58分，花蓮發生規模7.2強震，全台各地陸續傳出災情，其中新北環狀線軌道在中和高架路段發生鋼樑位移，全線已緊急宣布停駛，新北市長侯友宜也到場視察，指出中和到板新段有鋼樑位移情況，其他狀況都沒問題。而在地震發生後，第一時間即啟動防災應變計畫，大概疏散了1300位旅客，其中有兩個民眾在疏散的過程中，有輕微的骨折，還有一個受到輕微的砸傷，這部分在生命上都沒有危險。
記者林莞茜／綜合報導
新北市中和環狀線捷運因為上午7.2強震，導致「軌道位移」而整個捷運環狀線因此癱瘓，恐怕要長期維修，新北市長侯友宜也在接獲肖想後，前往現場視察，經過雙北捷運局、結構技師研判，有鋼樑位移，台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈到場表示，橋墩沒有太大的損害，在結構上沒有壞，還可以修復，現在就是保護措施發揮作用，讓它沒有掉下來，接下來會快速做檢查，不要讓災害擴大，下一步才是恢復交通。 ▲新北市長侯友宜視察中和環狀線位移狀況。（圖／NOWnews攝影中心）
媒體問到預計最快可以通車？侯友宜也再次強調，一定要確定安全，也會用最快速度進行搶修，第一步會先採取防墜落鋼板，避免二度傷害，第二在前線上，除全部檢測環狀線外，中和到板新段這段比較嚴重的，會立即啟動修復，希望在最短時間，在安全無虞來修復完畢、能夠恢復通車。