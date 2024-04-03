新北環狀線確定停駛！何時恢復遙遙無期 要先用千斤頂把軌道移正
新北市中和環狀線捷運因為上午7.2強震，導致「軌道位移」而整個捷運環狀線因此癱瘓，恐怕要長期維修，但不敢確定問題，新北市立委張智倫到場視察，他表示，目前可能要先用千斤頂把受損的地方先恢復，其他相關交通，可能還要評估，環狀線要完全通車，還要等評估完成才行。今（3）日上午7時許花蓮外海發生7.2地震，台灣多處都發生災情，新北市不管是新店、中和都有災情傳出，受損不小。
記者吳政紘/新北報導
新北市中和員山路跟中正路交叉口，是不少板橋、新莊居民來往的必經之路，尤其這附近還有不少住家等，也要特別小心。
張智倫強調，這區域是新北中和環狀線最高點，因此要維修，也是需要一段時間，上午新北警方已經把相關區域用封鎖線圍住，不過附近車流多，要確認不會對交通造成危險，才能進行後續施工。
新北市捷運局長李政安到場視察，他認為這部分要「長期處理」，目前已請原設計單位及結構技師前往協助。針對受影響旅客，新北捷運公司已啟動公車接駁機制。
此外，新北市長侯友宜也在今天預計到現場勘查相關狀況，侯友宜上午先到新店安坑觀察災情，之後又前往中和，希望了解這次被地震影響的區域。
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